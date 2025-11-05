गोल्ड कोस्ट में होने वाला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 महत्वपूर्ण है. क्योंकि जो भी टीम जीती, उसके ऊपर से सीरीज हारने का खतरा खत्म हो जाएगा. अभी सीरीज 1-1 से बराबर पर है, पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. तीसरा मैच जीतकर भारत ने सीरीज बराबर की थी. चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव तो कन्फर्म है, ट्रेविस हेड अब सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

ग्लेन मैक्सवेल ने शुरू किया अभ्यास

हेरिटेज बैंक स्टेडियम में होने वाले चौथे टी20 के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने अभ्यास शुरू कर दिया है, उन्होंने मंगलवार को कैच की प्रैक्टिस की. बता दें कि वह कलाई में चोट के कारण कई समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अभ्यास के दौरान वह पूरी तरह फिट नजर आए. उनके चौथे टी20 में खेलने की पूरी संभावना है, वह टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 गुरुवार, 6 नवंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला गोल्ड कोस्ट में शाम को 6:15 पर शुरू होगा. भारत के समयानुसार मैच दोपहर को 1:45 पर शुरू होगा, टॉस 1 बजकर 15 मिनट पर होगा.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11

मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शिस, नेथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन.

विजयी टीम के साथ खेलेगा भारत

सूर्यकुमार यादव नहीं चाहेंगे कि विजयी टीम के कॉम्बिनेशन के साथ कोई बदलाव किया जाए. पिछले मैच में भारत ने 3 बदलाव किए थे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और संजू सैमसन को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और अर्शदीप सिंह को खिलाया था. वाशिंगटन सुंदर ने 49 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप ने कमाल किया था. अर्शदीप ने पॉवरप्ले में 2 और कुल 3 विकेट चटकाए थे.

भारत की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.