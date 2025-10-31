IND vs AUS 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाना है. जिस तरह कैनबरा में बारिश ने भारत की जीत की उम्मीदों को अधूरा छोड़ दिया, अब वही खतरा मेलबर्न में भी मंडरा रहा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मेलबर्न में शुक्रवार को बारिश की पूरी संभावना है, जिससे मैच दोबारा प्रभावित हो सकता है.

मेलबर्न में मौसम बना ‘विलेन’

पहले टी20 मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने तेज रफ्तार पारी खेली थी, लेकिन बारिश ने खेल को 9.4 ओवर के बाद रोक दिया. अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मेलबर्न में पूरा मैच देखने को मिलेगा, मगर एक्यूवेदर की रिपोर्ट कुछ और कह रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न में 87% बारिश की संभावना है और आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. इसके साथ ही 17% संभावना गरज के साथ हल्की बारिश की भी बताई गई है. मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1.45 बजे शुरू होना है, जबकि भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला सुबह 9:15 बजे से देखा जा सकेगा. दिलचस्प बात यह है कि मैच के समय यानी दोपहर के दौरान बारिश की संभावना 70% से ज्यादा बताई जा रही है. जिसके चलते 1.4 मिमी की बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा मेलबर्न की पिच का मिजाज

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हमेशा से गेंदबाजों के लिए थोड़ा मददगार साबित होता आया है. बड़ा मैदान होने के कारण बल्लेबाजों को यहां लंबे शॉट्स खेलने में मुश्किल होती है. हालांकि, हाल के दिनों में बिग बैश लीग (BBL) में इस मैदान पर बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने भी कहा है कि MCG की पिच पर अब बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो गई है, जिसके चलते अच्छा टोटल देखने को मिल सकता है.

इस मुकाबले में अगर बादल छाए रहे तो गेंदबाजों को भी पर्याप्त स्विंग मिल सकती है. ऐसे में दोनों टीमें मौसम और पिच दोनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएंगी.

कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार 31 अक्टूबर (यानी आज) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा.

मैच समय: दोपहर 1:45 बजे (भारतीय समयानुसार 9:15 बजे सुबह)

लाइव टेलीकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: JioCinema और Disney+ Hotstar ऐप पर उपलब्ध