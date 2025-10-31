हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND Vs AUS 2nd T20I Live Score: ट्रेविस हेड ने की विस्फोटक शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश; ऑस्ट्रेलिया का अर्धशतक पूरा

IND Vs AUS 2nd T20I Live Score: ट्रेविस हेड ने की विस्फोटक शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश; ऑस्ट्रेलिया का अर्धशतक पूरा

IND Vs AUS 2nd T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आज दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. यहां इस मैच का लाइव स्कोर जानिए. इसके साथ ही मैच से जुड़े सभी अपडेट्स भी पढ़िए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Oct 2025 04:12 PM (IST)

LIVE

Key Events
IND Vs AUS 2nd T20I Live Score Australia vs India Match Scorecard Live Updates MCG Suryakumar Mitchell Marsh IND Vs AUS 2nd T20I Live Score: ट्रेविस हेड ने की विस्फोटक शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश; ऑस्ट्रेलिया का अर्धशतक पूरा
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टी20
Source : ABP Live

Background

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 खेला जा रहा है. मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी 125 रनों पर सिमट गई, सिर्फ अभिषेक शर्मा (68) और हर्षित राणा (35) ने अच्छी पारी खेली. अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 3 विकेट जोश हेजलवुड ने लिए, उन्होंने तीनों विकेट पॉवरप्ले में लिए थे. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 126 रन बनाने हैं.

भारतीय पारी 125 पर ढेर

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 20 रन जोड़े. जोश हेजलवुड ने तीसरे ओवर में उन्हें कैच आउट कराया. भारत की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हुआ, संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आए लेकिन वह 2 रन बनाकर नेथन एलिस का शिकार हुए. पॉवरप्ले में भारत के 4 विकेट गिर गए थे, पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव (1) और 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को आउट किया.

अक्षर पटेल के रूप में भारत का 5वां विकेट 49 के स्कोर पर गिरा, वह 7 रन बनाकर रन आउट हुए. इसके बाद हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाया, दोनों ने छठे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी कर भारत का स्कोर 100 पार पहुंचाया. हर्षित ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए, उन्हें जेवियर बार्टलेट ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया.

हर्षित ने अभिषेक के साथ अच्छी साझेदारी की, तब उम्मीद थी कि शिवम दुबे (4) अंत में फिनिशर का रोल निभाएंगे लेकिन वो तो अपनी दूसरी ही गेंद पर कैच आउट हो गए. इसके बाद कुलदीप यादव भी बिना खाता खोले आउट हो गए. 19वें ओवर में अभिषेक शर्मा का भी संघर्ष समाप्त हो गया, उन्हें नेथन एलिस ने आउट किया. अभिषेक ने 37 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए.

जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास

जोश हेजलवुड ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 13 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, उन्होंने तीनों विकेट पॉवरप्ले में लिए. उनके टी20 इंटरनेशनल में 79 विकेट हो गए हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस ने 2-2 विकेट लिए. 1 विकेट मार्कस स्टोइनिस ने लिया.

15:57 PM (IST)  •  31 Oct 2025

IND vs AUS 2nd T20I Live Score: ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू, 126 का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हो गई है. ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श पारी शुरू कर चुके हैं. जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर में 4 रन आए, दूसरे एन्ड से हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे हैं.

15:42 PM (IST)  •  31 Oct 2025

IND vs AUS 2nd T20I Live Score: भारतीय पारी संक्षेप में (125/10)

टॉस हारकर भारत को पहले बल्लेबाजी करना पड़ा, पॉवरप्ले में जोश हेजलवुड ने कहर बरपाया. उन्होंने शुभमन गिल (5), सूर्यकुमार यादव (1) और तिलक वर्मा (0) को आउट किया. पॉवरप्ले में एक विकेट नेथन एलिस ने लिया, उन्होंने संजू सैमसन (2) को आउट किया. भारत के 5 विकेट 49 रन पर गिर गए थे. इसके बाद हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा का साथ दिया, दोनों ने छठे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी कर भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचाया.

अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए, हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए. इस पारी में हर्षित ने 1 छक्का और 3 चौके लगाए. इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर अन्य 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. भारत की पारी 125 पर समाप्त.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. जेवियर बार्टलेट और नेथन एलिस ने 2-2 विकेट चटकाए. एक विकेट मार्कस स्टोइनिस ने लिया.

Load More
Tags :
IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV IND Vs AUS T20 T20 CRICKET
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget