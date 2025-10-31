मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 खेला जा रहा है. मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी 125 रनों पर सिमट गई, सिर्फ अभिषेक शर्मा (68) और हर्षित राणा (35) ने अच्छी पारी खेली. अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया. ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 3 विकेट जोश हेजलवुड ने लिए, उन्होंने तीनों विकेट पॉवरप्ले में लिए थे. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 126 रन बनाने हैं.

भारतीय पारी 125 पर ढेर

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 20 रन जोड़े. जोश हेजलवुड ने तीसरे ओवर में उन्हें कैच आउट कराया. भारत की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हुआ, संजू सैमसन तीसरे नंबर पर आए लेकिन वह 2 रन बनाकर नेथन एलिस का शिकार हुए. पॉवरप्ले में भारत के 4 विकेट गिर गए थे, पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव (1) और 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को आउट किया.

अक्षर पटेल के रूप में भारत का 5वां विकेट 49 के स्कोर पर गिरा, वह 7 रन बनाकर रन आउट हुए. इसके बाद हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाया, दोनों ने छठे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी कर भारत का स्कोर 100 पार पहुंचाया. हर्षित ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए, उन्हें जेवियर बार्टलेट ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया.

हर्षित ने अभिषेक के साथ अच्छी साझेदारी की, तब उम्मीद थी कि शिवम दुबे (4) अंत में फिनिशर का रोल निभाएंगे लेकिन वो तो अपनी दूसरी ही गेंद पर कैच आउट हो गए. इसके बाद कुलदीप यादव भी बिना खाता खोले आउट हो गए. 19वें ओवर में अभिषेक शर्मा का भी संघर्ष समाप्त हो गया, उन्हें नेथन एलिस ने आउट किया. अभिषेक ने 37 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए.

जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास

जोश हेजलवुड ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 13 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, उन्होंने तीनों विकेट पॉवरप्ले में लिए. उनके टी20 इंटरनेशनल में 79 विकेट हो गए हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस ने 2-2 विकेट लिए. 1 विकेट मार्कस स्टोइनिस ने लिया.