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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG ODI: भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख

IND vs AFG ODI: भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख

IND vs AFG ODI 2026: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट के बाद अब 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. जानिए इस सीरीज के तीनों मैचों का पूरा शेड्यूल.

By : शिवम | Updated at : 09 Jun 2026 10:33 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शनिवार से शुरू हो रही है, जिसके लिए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. विराट कोहली इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह मिली है. हर्ष दुबे, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार की नेशनल टीम के साथ ये पहली वनडे सीरीज है. अब हर वनडे सीरीज महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है और सभी खिलाड़ी उसके लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे.

भारत और अफगानिस्तान इससे पहले वनडे में 4 बार आमने-सामने हुआ है, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. 3 मैच भारत ने जीते और 1 टाई हुआ था. हालांकि सिर्फ वनडे नहीं, बल्कि किसी भी फॉर्मेट में अफगानिस्तान भारत के खिलाफ जीत नहीं पाया है. वनडे में राशिद खान और मोहम्मद नबी नजर आएंगे, जो अपने अनुभव से भारतीय खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे- शनिवार, 13 जून (धर्मशाला)
  • दूसरा वनडे- बुधवार, 17 जून (लखनऊ)
  • तीसरा वनडे- शनिवार, 20 जून (चेन्नई)

वनडे सीरीज के तीनों मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव.

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अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), मोहम्मद नबी, रहमत शाह, फहीद अहमद, राशिद खान, इकराम अली (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह ओमरजाई, इब्राहिम जादरान, अब्दुल रसूली, नागेलिया खरोटे, केस अहमद, जियौर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, बशीर अहमद.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Team India Schedule INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND VS AFG IND Vs AFG ODI
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