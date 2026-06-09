अर्जुन तेंदुलकर का होगा टीम इंडिया में डेब्यू? ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद हुई BCCI से बड़ी मांग

अर्जुन तेंदुलकर ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से मुंबई टी20 लीग में आर्क्स अंधेरी को 9 विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने गेंद और बल्ले, दोनों से कमाल किया जिसके बाद फैंस उन्हें नेशनल टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. वैसे भी भारतीय टीम को एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है. अभी टीम में हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे के रूप में 3 प्रमुख ऑलराउंडर हैं.

हार्दिक पांड्या की फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, अभी भी वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है. शिवम दुबे की बात करें तो IPL 2026 के दौरान वह भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, वह गेंदबाजी भी बहुत कम करते हैं. नितीश कुमार रेड्डी के साथ भी ऐसा ही है, उनकी प्लेइंग 11 में जगह कंफर्म नहीं रहती. ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर के लिए दरवाजें खुल तो सकते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर का ऑलराउंडर प्रदर्शन

अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई टी20 लीग में बंद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ पहले गेंद से कहर बरपाया. उन्होंने 3 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए, उन्होंने एक ओवर मेडल भी डाला. उनकी शानदार गेंदबाजी के चलते बंद्रा ब्लास्टर्स 144 रनों पर ढेर हो गई.

Don't be surprised if Arjun Tendulkar emerges as the pace-bowling all rounder India has been looking for. pic.twitter.com/H4CfCXXioH — Abhinav MSDian™ (@Abhinav_hariom) June 9, 2026

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अर्जुन ने इसके बाद बल्ले से धमाल मचाया, उन्होंने मुशीर खान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की नाबाद साझेदारी की. उन्होंने 34 गेंदों में 66 रन जड़ दिए, जिससे उनकी टीम ने 13.5 ओवरों में जीत दर्ज की.

- 66*(34) with bat.

- 3/11(3) with ball.



ALL-ROUND SHOW BY ARJUN TENDULKAR IN T20 MUMBAI LEAGUE 🤯🔥



The more opportunities, The more great performances will come from Arjun. pic.twitter.com/PHhZW2zdBg — Johns. (@CricCrazyJohns) June 8, 2026

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अर्जुन तेंदुलकर IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में शामिल थे. टीम लगातार हार रही थी, बावजूद अर्जुन को नहीं खिलाया गया. जब उन्हें अंतिम मैच में प्लेइंग 11 में जगह दी गई तब टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी. हालांकि अर्जुन ने इस मैच में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट का मौका बना दिया था. लेकिन ऋषभ पंत ने आसान सा कैच झटक दिया था, उन्होंने उस मैच में 1 विकेट लिया था.