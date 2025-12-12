हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के बच्चे एशिया कप में पाकिस्तान की बजाएंगे बैंड, जानें कब और कितने बजे शुरू होगा मैच; एक क्लिक में सारी डिटेल

भारत के बच्चे एशिया कप में पाकिस्तान की बजाएंगे बैंड, जानें कब और कितने बजे शुरू होगा मैच; एक क्लिक में सारी डिटेल

IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में 171 रनों की तूफानी पारी खेली. अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है. जानिए मैच कब और कितने बजे से शुरू होगा.

By : शिवम | Updated at : 12 Dec 2025 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का आयोजन शुक्रवार से शुरू हो गया है. भारत अंडर-19 टीम ने पहले मैच में 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की कमाल पारी खेली. अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं. जानिए ये मैच कब और कितने बजे से शुरू होगा. मैच लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

वैभव सूर्यवंशी ने मलेशिया के खिलाफ 95 गेंदों में 171 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके लगाए. यानी 120 रन तो उन्होंने सिर्फ बॉउंड्री से बना डाले. आरोन वर्गीज (69) और विहान मल्होत्रा (69) ने अर्धशतक जड़ा.

कब खेला जाएगा IND U19 vs PAK U19 मैच?

भारतीय अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मैच रविवार, 14 दिसंबर को खेला जाएगा. 

इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच का वेन्यू

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई.

कितने बजे से शुरू होगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच

मैच लोकल समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा. भारत के समयनुसार मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

किस चैनल पर देखें इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच लाइव?

अंडर-19 एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

किस ऐप पर देखें इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच लाइव?

अंडर-19 एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय अंडर-19 स्क्वाड

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, एरॉन जॉर्ज, युवराज गोहिल, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, हरवंश सिंह (विकेट कीपर), किशन कुमार सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड

फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), हुजैफा अहसन, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुजैफा, दानियाल अली खान, समीर मिन्हास, मोमिन क़मर, अली रजा, मोहम्मद सैयम, निकाब शफीक, मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, हमज़ा जहूर (विकेट कीपर).

एसीसी अंडर-19 एशिया कप टीम

  • ग्रुप ए- भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, यूएई.
  • ग्रुप बी- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Dec 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
India U19 Pakistan U19 Ind U19 Vs Pak U19 Under 19 Asia Cup Asia Cup Cricket Asia Cup 2025 Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
महाराष्ट्र
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जनता के बीच में इस परिवार ने...'
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष को घेरा, 'जनता के बीच में इस परिवार ने काम किया'
इंडिया
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
बॉलीवुड
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE
Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
महाराष्ट्र
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जनता के बीच में इस परिवार ने...'
गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष को घेरा, 'जनता के बीच में इस परिवार ने काम किया'
इंडिया
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
बॉलीवुड
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बोल दे-बोल दे... हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थीं क्यूट बच्चियां, प्यारा वीडियो देख खिलखिला उठे यूजर्स
बोल दे-बोल दे... हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थीं क्यूट बच्चियां, प्यारा वीडियो देख खिलखिला उठे यूजर्स
शिक्षा
Nursery Admission 2026-27: दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन, स्कूलों की अभिभावकों से नजदीकी स्कूल चुनने की अपील
दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन, स्कूलों की अभिभावकों से नजदीकी स्कूल चुनने की अपील
हेल्थ
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget