एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का आयोजन शुक्रवार से शुरू हो गया है. भारत अंडर-19 टीम ने पहले मैच में 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की कमाल पारी खेली. अब भारत का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं. जानिए ये मैच कब और कितने बजे से शुरू होगा. मैच लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

वैभव सूर्यवंशी ने मलेशिया के खिलाफ 95 गेंदों में 171 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके लगाए. यानी 120 रन तो उन्होंने सिर्फ बॉउंड्री से बना डाले. आरोन वर्गीज (69) और विहान मल्होत्रा (69) ने अर्धशतक जड़ा.

कब खेला जाएगा IND U19 vs PAK U19 मैच?

भारतीय अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच एशिया कप का मैच रविवार, 14 दिसंबर को खेला जाएगा.

इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच का वेन्यू

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई.

कितने बजे से शुरू होगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच

मैच लोकल समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा. भारत के समयनुसार मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

किस चैनल पर देखें इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच लाइव?

अंडर-19 एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

किस ऐप पर देखें इंडिया अंडर-19 बनाम पाकिस्तान अंडर-19 मैच लाइव?

अंडर-19 एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय अंडर-19 स्क्वाड

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, एरॉन जॉर्ज, युवराज गोहिल, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, हरवंश सिंह (विकेट कीपर), किशन कुमार सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड

फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), हुजैफा अहसन, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुजैफा, दानियाल अली खान, समीर मिन्हास, मोमिन क़मर, अली रजा, मोहम्मद सैयम, निकाब शफीक, मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, हमज़ा जहूर (विकेट कीपर).

एसीसी अंडर-19 एशिया कप टीम