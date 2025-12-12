गांधी सरनेम का जिक्र कर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जनता के बीच में इस परिवार ने...'

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 'गांधी' सरनेम को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है. उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि 'गांधी' नाम से जो कुंठा, चिढ़ है. मन में एक ऐसा फीलिंग है कि वो इनके लिए निगेटिव जाता है. लेकिन वो गांधी सरनेम को जितना भी कम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो सूर्य की तरह और चमकेगा. जनता के बीच में इस परिवार ने काम किया है तो ये सरनेम जनता के दिलों में है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, ''मैं मानती हूं कि जितना आप अपना छोटापन दिखाएंगे, जितना आप सेंसिटिव होंगे, कुंठा को निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनका नाम और आगे बढ़ेगा.''

Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "I would just say this: there is a deep-seated resentment and discomfort with the name ‘Gandhi’. They feel it reflects negatively on them. But the more they try to belittle the Gandhi surname, the more it will shine like the… pic.twitter.com/4Xxrxei8fg — IANS (@ians_india) December 12, 2025

वायु प्रदूषण को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वायु प्रदूषण को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "हम ज़हरीले माहौल में रह रहे हैं, और AQI कैसे मेजर करता है, उसके मापदंड बदल दिए गए. कोई कार्रवाई नहीं, जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया. जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार इस पर बोलते थे और अब बीजेपी सरकार के तहत, वही LG हॉट एयर बैलून लॉन्च कर रहे हैं.''

Delhi: On air pollution, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "We are living in such a toxic atmosphere, and the way AQI is measured has been changed without any corrective action. This has become a political issue. Right from when the Aam Aadmi Party government was in… pic.twitter.com/D5bu8YVdE4 — IANS (@ians_india) December 12, 2025

प्रदूषण बिल्कुल भी राजनीति का विषय नहीं- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने ये भी कहा, ''प्रदूषण बिल्कुल भी राजनीति का विषय नहीं है, ये उससे ऊपर का विषय है. हमें समाधान ढूढ़ने हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो. इस पर एक सकारात्मक चर्चा हो. कुछ सॉल्यूशन बेस्ड चर्चा हो ना कि कोई आरोप-प्रत्यारोप लगने वाली चर्चा हो. हमने वंदे मातरम् पर बहुत चर्चा की. लेकिन वायु प्रदूषण पर भी चर्चा होनी चाहिए.''

सदन में राहुल गांधी ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है और लोगों में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है. राहुल गांधी ने मांग उठाई कि सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ''हमारे ज्यादातर बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा की चादर में जी रहे हैं. लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है. बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यह अहम मसला है और इस पर सरकार और हमारे बीच जरूर पूरी सहमति बनेगी.''