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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-NZ दूसरे टी20 में टूटेगा रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड? श्रेयस अय्यर को चाहिए सिर्फ 25 रन

IND-NZ दूसरे टी20 में टूटेगा रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड? श्रेयस अय्यर को चाहिए सिर्फ 25 रन

श्रेयस अय्यर के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. 25 रन बनाते ही वो एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय टी20 कप्तानों में सबसे आगे निकल सकते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनने की चर्चा तेज हो गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर के पास रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने का मौका है. अय्यर अगर इस मैच में 25 रन बना लेते हैं, तो वो एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित की बराबरी कर लेंगे. उनसे आगे निकलने के लिए अय्यर को 26 रन बनाने होंगे. ऐसे में इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी पर खास नजर रहेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होना निर्धारित है. सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 226 रन का लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की थी. अब टीम इंडिया की कोशिश दूसरे मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज में अपनी हालात मजबूत करने की होगी.

रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर अय्यर की नजर

एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने साल 2022 में कप्तान रहते हुए 656 रन बनाए थे. वहीं, आंकड़ों के मुताबिक श्रेयस अय्यर साल 2026 में अब तक 632 रन बना चुके हैं.

इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए अय्यर को रोहित के कुल रनों से आगे निकलना होगा. 25 रन बनाने पर दोनों के रन बराबर हो जाएंगे, जबकि 26 रन बनाते ही अय्यर रोहित को पीछे छोड़ देंगे.

भारतीय कप्तानों के सबसे ज्यादा रन

इस में रोहित शर्मा 656 रन के साथ पहले स्थान पर हैं. श्रेयस अय्यर 632 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं. सूर्यकुमार यादव ने साल 2026 में 484 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 2019 में कप्तान के तौर पर 466 रन बनाए थे.

अय्यर की पारी पर रहेंगी नजरें

पहले टी20 में 42 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अहम योगदान दिया था. अब दूसरे मुकाबले में उनके पास अपने बल्ले से एक और उपलब्धि हासिल करने का मौका है. भारतीय टीम चाहेगी कि कप्तान का अच्छा प्रदर्शन जारी रहे और टीम सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करे.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER IND VS NZ
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