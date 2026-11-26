एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है. तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अभिषेक शर्मा, तिलक और शाहबाज अहमद के अर्धशतक की मदद से इंडिया-ए ने 317 रन बनाए थे. हालांकि इस स्कोर को डिफेंड करते हुए गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. भारत पहले विकेट को ही तरस गया, जो 22वें ओवर में आया था. इसके बाद दूसरा विकेट 264 के स्कोर पर गिरा, जब श्रीलंका लक्ष्य के करीब पहुंच गई थी.

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 174 रनों की शानदार साझेदारी की. हालांकि ये जोड़ी पहली ही गेंद पर टूट सकती थी. हर्षित राणा की गेंद पर लसिथ क्रॉसपुल के विकट का मौका बना था. तिलक वर्मा ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए. लसिथ ने 107 गेंदों में 116 रनों की पारी खेली, इसमें उन्होंने 3 छक्के और 12 चौके जड़े. सिनेथ ने 70 गेंदों में 6 छक्के और 10 चौकों की मदद से 105 रन बनाए.

शाहबाज अहमद ने भारत को पहली सफलता दिलाई और इस जोड़ी को तोड़ा. उन्होंने जयवर्धने को 22वें ओवर में कैच आउट कराया. तब उम्मीद हुई कि भारत वापसी कर सकता है, लेकिन लसिथ ने निशान मदुष्का के साथ 91 रनों की साझेदारी कर मैच पूरी तरह भारत के हाथों से निकाल दिया. लसिथ के रूप श्रीलंका का दूसर विकेट 265 के स्कोर पर गिरा था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी.

गेंदबाजों ने किया निराश

निशान मदुष्का ने अपना अर्धशतक पूरा किया, वह 58 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान पवन रत्नायके ने नाबाद 31 रन बनाए. श्रीलंका ने 41.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारत के गेंदबाजों ने निराश किया. हर्षित राणा ने 7 ओवरों में 61 रन लुटाए, उन्हें एक सफलता मिली. अरशद खान ने 4 ओवरों में 46 और तनुश कोटियान ने 6 ओवरों में 48 रन दिए.

हर्ष दुबे और शाहबाज अहमद ही रहे, जिन्होंने अपने 10 ओवर पूरे डाले. हर्ष ने 56 रन दिए, वह एक भी विकेट नहीं ले पाए. अहमद ने 10 ओवरों में 60 रन दिए और 1 विकेट लिया.

इससे पहले तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, जो एक खराब फैसला साबित हुआ. पिछले मैच में भारत ने चेज करते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 204 रन बनाए थे. सेमीफाइनल मैच की बात करें तो वैभव ने 27 गेंदों में 40 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई थी. अभिषेक शर्मा (78), तिलक वर्मा (53) और शाहबाज अहमद (54) ने अर्धशतक जड़ा था.

शुक्रवार को है दूसरा सेमीफाइनल

शुक्रवार, 27 नवंबर को एशिया कप राइजिंग स्टार्स का दूसरा सेमीफाइनल है. इसमें पाकिस्तान-ए और बांग्लादेश-ए टीम भिड़ेगी. जीतने वाली टीम फाइनल में रविवार को श्रीलंका से खेलेगी.

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