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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सचयनकर्ताओं की अनदेखी से निराश नमन धीर जाना चाहते थे कनाडा, रोचक है ऑलराउंडर की कहानी

चयनकर्ताओं की अनदेखी से निराश नमन धीर जाना चाहते थे कनाडा, रोचक है ऑलराउंडर की कहानी

नमन धीर के क्रिकेट करियर की कहानी दिलचस्प है. चयनकर्ताओं से निराश होकर वो कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन परिवार और कोच की सलाह से उन्होंने क्रिकेट जारी रखा और भारतीय टीम तक पहुंचे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Oct 2026 09:33 AM (IST)
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आज जिस नमन धीर की बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है, एक समय वही खिलाड़ी क्रिकेट छोड़कर कनाडा जाने का मन बना चुका था. साल 2021 में पंजाब के चयनकर्ताओं से मौका नहीं मिलने पर नमन इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने अपनी बहन के पास कनाडा जाने का फैसला कर लिया था. लेकिन, पिता और कोच की सलाह पर उन्होंने एक साल और क्रिकेट में मेहनत करने का फैसला किया. इसके बाद उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया और वो आईपीएल से होते हुए भारतीय टीम तक पहुंच गए.

नमन धीर के बचपन के दोस्त और पंजाब के क्रिकेटर सहज धवन ने उनके करियर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. उनके मुताबिक, 2021 में चयनकर्ताओं की अनदेखी से निराश नमन क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचने लगे थे. उस समय उनके पिता नरेश धीर और दिवंगत कोच गगन सिद्धू ने उन्हें एक साल और खेल जारी रखने के लिए मनाया. नमन ने उनकी बात मानी और अपने खेल पर ध्यान देना जारी रखा.

हर नंबर पर बल्लेबाजी करने का मिला फायदा

सहज धवन ने बताया कि नमन चयनकर्ताओं की जरूरत को समझने की कोशिश करते थे. वो देखते थे कि किस बल्लेबाजी क्रम पर खिलाड़ियों की जरूरत है और उसी हिसाब से खेलने के लिए तैयार रहते थे. अलग-अलग क्रम पर बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता आगे चलकर काम आई.

मुंबई इंडियंस ने 2024 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में नमन को 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद टीम ने उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए राइट टू मैच कार्ड का भी इस्तेमाल किया.

टी20 लीग में मचाया धमाल

भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले नमन ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया. अमृतसर सूरमास की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 10 मैचों में 655 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 217.61 रहा और स्कोर 173 रन था. इस प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

दोस्त का खास टोटका

सहज धवन के मुताबिक, जब भी वो नमन को मैच से पहले शुभकामनाओं का संदेश भेजते हैं, तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है. इसलिए उन्होंने हर मैच से पहले संदेश भेजने की परंपरा जारी रखने का फैसला किया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में नमन ने 15 गेंदों पर बिना आउट हुए 42 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की. उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

यह भी पढ़ें: 113 पर ढेर इंडिया-ए, राहुल-सुदर्शन नहीं खोल पाए खाता; न्यूजीलैंड ने की घातक गेंदबाजी

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS Naman Dhir Cricket Career
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