आज भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन है. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. हालांकि टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने कीवी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

इस मैच के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हैं और उनकी जगह गुरनूर बराड़ ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है. गुरनूर इससे पहले 13 वनडे मैचों में 23 विकेट चटका चुके हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. इसलिए दूसरी टेस्ट जीतने वाली टीम इस सीरीज की विजेता बन जाएगी. यह हेगली ओवल मैदान पर भारतीय टीम का केवल दूसरा ही टेस्ट मैच है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मैदान पर पिछले पांच टेस्ट मुकाबलों में से सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाई है.