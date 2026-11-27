IND vs NZ 2nd Test Day 1 Live: लंच ब्रेक से पहले आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा, गुरनूर को सफलता
India vs New Zealand Live Score: भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का चांस दिया है.
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आज भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन है. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. हालांकि टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने कीवी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.
इस मैच के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया है. प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हैं और उनकी जगह गुरनूर बराड़ ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है. गुरनूर इससे पहले 13 वनडे मैचों में 23 विकेट चटका चुके हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.
वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. इसलिए दूसरी टेस्ट जीतने वाली टीम इस सीरीज की विजेता बन जाएगी. यह हेगली ओवल मैदान पर भारतीय टीम का केवल दूसरा ही टेस्ट मैच है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मैदान पर पिछले पांच टेस्ट मुकाबलों में से सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाई है.
IND vs NZ 2nd Test Day 1 Live: टेस्ट करियर का पहला विकेट
गुरनूर बराड़ को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला है. उन्होंने डेवोन कॉनवे को आउट करके अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट चटकाया. इससे पहले गुरनूर ने 13 वनडे मैचों में टीम इंडिया के लिए 23 विकेट चटकाए हैं.
IND vs NZ 2nd Test Day 1 Live: लंच की आखिरी गेंद पर विकेट
लंच तक न्यूजीलैंड ने 26 ओवर के खेल में एक विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए हैं. लंच ब्रेक होने से पहले आखिरी गेंद पर डेवोन कॉनवे 31 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें गुरनूर बराड़ ने LBW आउट किया. यह गुरनूर का सबसे पहला टेस्ट विकेट है. कप्तान टॉम लाथम 80 गेंद में 42 रन बनाकर खेल रहे हैं.