6,6,6,6,6,6..., 12 गेंद में बना दिए 50 रन, एशिया कप सेमीफाइनल में इस बल्लेबाज ने मचाया गदर

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, हालंकि 18 ओवर तक लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये पारी 160 तक पहुंचेगी. लेकिन 19वें ओवर में नमन धीर और 20वें ओवर में वैशाख विजय कुमार पर खूब रन गए, जिस कारण बांग्लादेश इस बड़े टोटल तक पहुंच पाई.

19वें ओवर में नमन धीर ने खर्चे 28 रन

टी20 में 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इस समय कोई भी बल्लेबाजी पर हो वो तेज हिट मारने का ही प्रयास करता है. इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ हुई, पहली गेंद पर बांग्लादेश के बल्लेबाज महरूब ने छक्का मारा. दूसरी गेंद डॉट और फिर तीसरी, चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े. 5वीं गेंद पर चौका लगाने के बाद महरूब ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ा. इस ओवर में कुल 28 रन आए.

आखिरी 2 ओवर में 50 रन

अंतिम ओवर वैशाख विजय कुमार ने डाला, वह भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों के प्रहार से बच नहीं पाए. इस ओवर में कुल 22 रन आए. यासिर अली ने इस ओवर में 2 चौक और 1 छक्का लगाया, जबकि अंतिम गेंद पर मेहरूब ने छक्का जड़ा. इस कारण जो बांग्लादेश 18 ओवरों के बाद 144 के स्कोर पर थी, वो 194 का टोटल स्कोर बना पाई.

सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए के लिए सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज हबीबुर रहमान सोहन ने बनाए, उन्होंने 46 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 65 रन बनाए. उन्होंने जीशन आलम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की थी. 19वें ओवर में 28 रन बनाने वाले महरूब हसन ने 18 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जड़े.

महंगे साबित हुए वैशाख, रमनदीप और नमन धीर

नमन धीर ने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 28 रन लुटाकर उनका इकॉनमी (16.50) खराब हो गया. उन्होंने 2 ओवरों में 33 रन दिए. वैशाख विजय कुमार ने 4 ओवरों में 51 रन लुटाए. रमनदीप सिंह ने 2 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया.

सबसे ज्यादा विकेट गुरजपनीत सिंह ने लिए, लेकिन उन्होंने भी 9.75 की इकॉनमी से रन दिए. उन्होंने 2 ओवरों में 39 रन दिए.