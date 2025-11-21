हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6,6..., 12 गेंद में बना दिए 50 रन, एशिया कप सेमीफाइनल में इस बल्लेबाज ने मचाया गदर

6,6,6,6,6,6..., 12 गेंद में बना दिए 50 रन, एशिया कप सेमीफाइनल में इस बल्लेबाज ने मचाया गदर

IND-A vs BAN-A Semi Final: वैशाख विजय कुमार ने 20वें ओवर में 22 रन लुटाए. 19वां ओवर नमन धीर ने डाला था, इस ओवर में उन्होंने 28 रन खर्चे. इस कारण बांग्लादेश 194 के बड़े टोटल तक पहुंच पाया.

By : शिवम | Updated at : 21 Nov 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, हालंकि 18 ओवर तक लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये पारी 160 तक पहुंचेगी. लेकिन 19वें ओवर में नमन धीर और 20वें ओवर में वैशाख विजय कुमार पर खूब रन गए, जिस कारण बांग्लादेश इस बड़े टोटल तक पहुंच पाई.

19वें ओवर में नमन धीर ने खर्चे 28 रन

टी20 में 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इस समय कोई भी बल्लेबाजी पर हो वो तेज हिट मारने का ही प्रयास करता है. इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ हुई, पहली गेंद पर बांग्लादेश के बल्लेबाज महरूब ने छक्का मारा. दूसरी गेंद डॉट और फिर तीसरी, चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े. 5वीं गेंद पर चौका लगाने के बाद महरूब ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ा. इस ओवर में कुल 28 रन आए.

आखिरी 2 ओवर में 50 रन

अंतिम ओवर वैशाख विजय कुमार ने डाला, वह भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों के प्रहार से बच नहीं पाए. इस ओवर में कुल 22 रन आए. यासिर अली ने इस ओवर में 2 चौक और 1 छक्का लगाया, जबकि अंतिम गेंद पर मेहरूब ने छक्का जड़ा. इस कारण जो बांग्लादेश 18 ओवरों के बाद 144 के स्कोर पर थी, वो 194 का टोटल स्कोर बना पाई.

सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए के लिए सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज हबीबुर रहमान सोहन ने बनाए, उन्होंने 46 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 65 रन बनाए. उन्होंने जीशन आलम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की थी. 19वें ओवर में 28 रन बनाने वाले महरूब हसन ने 18 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 6 छक्के जड़े.

महंगे साबित हुए वैशाख, रमनदीप और नमन धीर

नमन धीर ने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 28 रन लुटाकर उनका इकॉनमी (16.50) खराब हो गया. उन्होंने 2 ओवरों में 33 रन दिए. वैशाख विजय कुमार ने 4 ओवरों में 51 रन लुटाए. रमनदीप सिंह ने 2 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया.

सबसे ज्यादा विकेट गुरजपनीत सिंह ने लिए, लेकिन उन्होंने भी 9.75 की इकॉनमी से रन दिए. उन्होंने 2 ओवरों में 39 रन दिए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 05:51 PM (IST)
Tags :
India A Vs Bangladesh A IND A Vs BAN A Naman Dhir Asia Cup Rising Star Vyshak Vijay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget