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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम

IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम

भारतीय पारी के दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी का कैच विवाद का कारण बन गया. थर्ड अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए जाने पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान पर विरोध जताया.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज के अहम मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच के साथ विवाद भी देखने को मिला. भारतीय पारी के दूसरे ओवर में एक कैच को लेकर ऐसा ड्रामा हुआ कि अफगानिस्तान ए के खिलाड़ी मैदान पर ही अंपायरों से बहस करने लगे. मामला युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा था, जिन्हें थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया. इस फैसले से अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आई. भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. पारी के दूसरे ही ओवर में यह विवाद सामने आया. शम्स उर रहमान की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलने का प्रयास किया. गेंद हवा में गई और वहां तैनात फील्डर फरीदून ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से मुश्किल कैच पकड़ लिया.

पहली नजर में यह कैच पूरी तरह वैध दिखाई दे रहा था. हालांकि मैदानी अंपायरों ने फैसला तुरंत देने के बजाय थर्ड अंपायर की मदद लेने का निर्णय किया.

रिप्ले देखने के बाद आया फैसला

थर्ड अंपायर ने कई एंगल से रिप्ले देखने के बाद फैसला सुनाया. एक रिप्ले में ऐसा प्रतीत हुआ कि जब फरीदून जमीन पर गिरे तो गेंद का कुछ हिस्सा घास के संपर्क में आया था. इसी आधार पर थर्ड अंपायर ने कैच को वैध नहीं माना और वैभव सूर्यवंशी को नॉट आउट करार दे दिया. जैसे ही यह फैसला आया, अफगानिस्तान ए के खिलाड़ी हैरान रह गए. उन्हें विश्वास था कि फरीदून ने गेंद पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा था और कैच साफ तौर पर लिया गया था.

अंपायरों से बहस करने लगे खिलाड़ी

थर्ड अंपायर के फैसले के बाद अफगानिस्तान ए के खिलाड़ियों ने मैदान पर ही अपना विरोध दर्ज कराया. कई खिलाड़ी अंपायरों के पास पहुंचे और फैसले पर सवाल उठाने लगे. कुछ देर तक मैदान पर बहस का माहौल बना रहा. हालांकि बाद में खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन अफगानिस्तान की टीम इस निर्णय से स्पष्ट रूप से नाराज दिखाई दी.

श्रीलंका ए मैच में भी विवादों में रहे थे वैभव

वैभव सूर्यवंशी का नाम इस ट्राई सीरीज में पहली बार किसी विवाद से नहीं जुड़ा है. इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में भी वह सुर्खियों में रहे थे. उस मैच के बाद श्रीलंका ए के खिलाड़ियों और वैभव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, जो बाद में धक्का-मुक्की तक पहुंच गई थी. उस घटना को लेकर काफी चर्चा हुई थी और मैच रेफरी ने मामले की समीक्षा भी की थी.

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जीवनदान मिलने के बाद बढ़ीं उम्मीदें

अफगानिस्तान ए के खिलाफ मुकाबले में मिले इस जीवनदान के बाद वैभव सूर्यवंशी को बड़ी पारी खेलने का मौका मिल गया. भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि युवा बल्लेबाज इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं.

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दूसरी ओर, इस फैसले ने एक बार फिर अंपायरिंग को लेकर बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर भी फैंस अलग-अलग राय रखते नजर आए. कुछ लोगों ने थर्ड अंपायर के फैसले का समर्थन किया, जबकि कई दर्शकों का मानना है कि फरीदून का कैच पूरी तरह वैध था और वैभव को आउट दिया जाना चाहिए था.

Published at : 17 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Tri-Series Vaibhav Sooryavanshi India A Vs Afghanistan A
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