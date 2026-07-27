'ओवरऑल फिटनेस पर ध्यान दें', लक्ष्मण की वैभव सूर्यवंशी को नसीहत

ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 3 मैचों की T20I सीरीज़ जीतने के बाद इस सीरीज के लिए भारत के कोच बने VVS लक्ष्मण ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ़ की. हरारे में मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ 49 गेंदों पर 81 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले सूर्यवंशी ने न सिर्फ़ 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड जीता, बल्कि उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' भी चुना गया. हालांकि 15 साल के इस खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपने प्रदर्शन से कई उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन लक्ष्मण ने बेझिझक यह माना कि फ़िटनेस एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैनेजमेंट चाहता है कि वह और ज़्यादा मेहनत करे.

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने बताया कि BCCI ने सूर्यवंशी के टैलेंट को ढाई साल पहले ही पहचान लिया था. तभी उन्हें एज-ग्रुप टीमों में मौके देने का प्लान बनाया गया था.

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मैच के बाद लक्ष्मण ने कहा, "मुझे लगता है कि हम वैभव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. हमने उन्हें पहली बार 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले, यानी ढाई साल पहले पहचाना था. वह विजयवाड़ा में हुई क्वाड्रैंगुलर सीरीज़ का हिस्सा थे और इंडिया B के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे. तब से वह COE में अलग-अलग कैंप का हिस्सा रहे हैं. फिर वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. इसलिए हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं. हम सिर्फ़ खिलाड़ी को ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को भी जानते हैं. जब आप किसी व्यक्ति को सच में जानते हैं, तो आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या सही है और उन्हें कैसे तैयार किया जाए ताकि मैच में उतरते समय उनका मन बिल्कुल सही स्थिति में हो."

लक्ष्मण ने माना कि वह इस बात से प्रभावित हैं कि वैभव एक इंसान के तौर पर कितने बेहतर हुए हैं और उन्होंने कितनी समझदारी दिखाई है, लेकिन ओवरऑल फ़िटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, " जो बात सच में प्रभावित करने वाली है, वह है एक इंसान के तौर पर उनका विकास. पिछले छह महीनों में उनकी समझदारी, समझ और जागरूकता का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है. इसीलिए वह मुश्किल हालात को संभाल पाए हैं. वह दबाव में भी बेहतरीन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं. एक चीज़ जिसमें हम चाहते हैं कि वह और बेहतर हों, वह है उनकी ओवरऑल फ़िटनेस. हमें यह भी याद रखना होगा कि वह अभी सिर्फ़ 15 साल के हैं. उन्हें काफी क्रिकेट खेलना है''

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