फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने शानदार अंदाज में अपने अभियान का आगाज किया. टीम ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर साफ संकेत दे दिया कि वह खिताब बचाने के इरादे से टूर्नामेंट में उतरी है. इस जीत के केंद्र में कप्तान लियोनेल मेसी रहे, जिन्होंने बेहतरीन हैट्रिक लगाकर मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया. मेसी की शानदार फॉर्म के सामने अल्जीरिया का डिफेंस पूरी तरह बेबस नजर आया. यह मुकाबला लियोनेल मेसी के लिए कई मायनों में खास रहा. अर्जेंटीना के लिए उन्होंने अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और इसे विश्व कप में अपनी पहली हैट्रिक के साथ हमेशा के लिए यादगार बना दिया. इसके साथ ही मेसी उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप संस्करणों में हिस्सा लिया है. 38 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद उनकी फिटनेस, गेंद पर नियंत्रण और आक्रामक खेल ने एक बार फिर दर्शकों को प्रभावित किया.

एम्बाप्पे को पीछे छोड़ क्लोस के रिकॉर्ड की बराबरी

इस मुकाबले में मेसी ने सिर्फ हैट्रिक ही नहीं लगाई, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी बड़ा बदलाव कर दिया. मैच शुरू होने से पहले उनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में 13 गोल दर्ज थे, जबकि फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे 14 गोल के साथ आगे थे. अल्जीरिया के खिलाफ तीन गोल करने के बाद मेसी के कुल गोलों की संख्या 16 हो गई. इसके साथ ही उन्होंने एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 विश्व कप गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब मेसी और क्लोस संयुक्त रूप से विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं.

17वें मिनट में खोला गोल का खाता

मैच के शुरुआती मिनटों से ही अर्जेंटीना ने आक्रामक रवैया अपनाया. इसका फायदा टीम को 17वें मिनट में मिला, जब रोड्रिगो डी पॉल ने शानदार पास दिया. मेसी ने गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और गोलकीपर को छकाते हुए पहला गोल दाग दिया. इस गोल ने अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त दिला दी और अल्जीरिया पर दबाव बढ़ गया.

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पहले हाफ में बढ़त हासिल करने के बाद अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में भी अपना दबदबा बनाए रखा. 60वें मिनट में निको गोंजालेज के क्रॉस पर एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शॉट लगाया, जिसे अल्जीरियाई गोलकीपर ने रोक दिया. हालांकि गेंद मेसी के पास पहुंच गई और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपना दूसरा गोल कर दिया. इस गोल के बाद अर्जेंटीना की जीत लगभग तय नजर आने लगी.

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76वें मिनट में पूरी की हैट्रिक

मेसी का शानदार प्रदर्शन यहीं नहीं थमा. 76वें मिनट में उन्होंने मैदान के बीच से गेंद आगे बढ़ाई और गोंजालेज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाया. गोंजालेज ने गेंद वापस मेसी को लौटाई, जो बॉक्स के किनारे मौजूद थे. मेसी ने बिना किसी गलती के सटीक शॉट लगाया और गेंद को गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंचा दिया. इस गोल के साथ उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की और अर्जेंटीना की 3-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी. मेसी की इस यादगार पारी ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड भी दर्ज करा दिए.