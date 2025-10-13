हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's Cricket World Cup: क्या लगातार 2 हार के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत, जानिए समीकरण

Women's Cricket World Cup 2025: साउथ अफ्रीका के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार चुकी है. जानिए अब भारत के लिए महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल की राह कितनी मुश्किल है.

By : शिवम | Updated at : 13 Oct 2025 08:39 AM (IST)
महिला विश्व कप 2025 में टीम इंडिया अपना लगातार दूसरा मैच हार चुकी है. साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया. रविवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 330 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना ने 80 और प्रतिका रावल ने 75 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन इन दोनों पारियों पर एलिसा हेली की शतकीय पारी (142) भारी पड़ी. एलिस पेरी ने अंतिम ओवरों में 47 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अब भारत कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? जानिए समीकरण.

330 रनों को डिफेंड नही कर पाई टीम इंडिया

भारत ने महिला विश्व कप 2025 की शुरुआत श्रीलंका पर जीत के साथ की थी. इसके बाद हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पाकिस्तान को हराया. साउथ अफ्रीका ने भारत का विजयी रथ रोका. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 251 रनों को डिफेंड नहीं कर पाई, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 330 रनों के विशाल स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई. ये महिला वनडे का सबसे बड़ा सफल रन चेज है.

पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट फैक्टर

महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि नेट रन रेट भी महत्वपूर्ण रहने वाला है. ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टीम इंडिया ने न सिर्फ 2 अंक गंवाए बल्कि उन्हें नेट रन रेट में भी नुकसान हुआ है. अभी भारत के पास 4 मैचों के बाद 4 अंक हैं, टीम का नेट रन रेट +0.682 का है. टीम इंडिया अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया 7 अंक और +1.353 नेट रन रेट के साथ तालिका में पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिनके 3 मैचों के बाद 6 अंक और +1.864 का नेट रन रेट है.

अगला मैच होगा महत्वपूर्ण

भारतीय महिला टीम अभी सेमीफाइनल की दौड़ में है लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है. ग्रुप स्टेज में भारत के अभी 3 मैच बचे हुए हैं. अगला मैच 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ है, इसके बाद 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से सामना है. दोनों मजबूत टीम है और भारत को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच बांग्लादेश के खिलाफ 26 अक्टूबर को होगा.

अब कैसे क्वालीफाई कर सकता है भारत?

भारतीय टीम अपने तीनों मैच जीतकर 10 अंक तक पहुंच सकती है, ऐसा हुआ तो टीम का सेमीफाइनल में स्थान पक्का हो जाएगा. लेकिन अगर टीम ने 2 मैच जीते और 8 अंक तक पहुंची, तो ऐसे में नेट रन रेट का महत्त्व बढ़ जाएगा. लेकिन अगर 3 में से भारत 2 मैच हारती है तो टीम की सेमीफाइनल की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऐसे में उन्हें अन्य टीमों की जीत हार पर निर्भर रहना पड़ेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 13 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team England Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
पर्सनल कार्नर

