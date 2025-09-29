फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल

भारत की एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के 2 दिन बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर-2 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 8 टीम भाग लेंगी. इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. सबसे पहला मैच कल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसलिए इसमें भी भारत और पाकिस्तान की टक्कर तय है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. सभी 8 टीम लीग स्टेज में एक-दूसरे से एक-एक बार भिड़ेंगी. टेबल के टॉप-4 में रहने वाली टीम नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. फिर सेमीफाइनल से होते हुए टीम फाइनल तक का सफर तय करेंगी, जो 2 नवंबर को खेला जाना है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल

भारतीय टीम कल यानी 30 सितंबर को अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगी. फिर 5 अक्टूबर की तारीख टीम इंडिया के लिए खास होगी, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होगा. 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका, 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और 19 अक्टूबर को भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा. 23 अक्टूबर को उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड और भारत का लीग स्टेज में आखिरी मैच 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा.

30 सितंबर- भारत बनाम श्रीलंका

5 अक्टूबर- भारत बनाम पाकिस्तान

9 अक्टूबर- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

12 अक्टूबर- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

19 अक्टूबर- भारत बनाम इंग्लैंड

23 अक्टूबर- भारत बनाम न्यूजीलैंड

26 अक्टूबर- भारत बनाम बांग्लादेश

सिर्फ 2 बार फाइनल खेला है भारत

महिला वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1973 में हुई थी. उसके बाद 12 बार महिला वर्ल्ड कप खेला जा चुका है, जिनमें से टीम इंडिया ने सिर्फ 2 बार फाइनल खेला है. 2005 में उसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 98 रनों से हराया. वहीं 2017 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 9 रनों से हार मिली थी.

