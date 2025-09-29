हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल

फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कल से शुरू हो रहा ODI वर्ल्ड कप, देखें पूरा शेड्यूल

Womens ODI World Cup 2025 Schedule: भारत की एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के 2 दिन बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर-2 नवंबर तक चलेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के 2 दिन बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर-2 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 8 टीम भाग लेंगी. इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. सबसे पहला मैच कल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसलिए इसमें भी भारत और पाकिस्तान की टक्कर तय है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. सभी 8 टीम लीग स्टेज में एक-दूसरे से एक-एक बार भिड़ेंगी. टेबल के टॉप-4 में रहने वाली टीम नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. फिर सेमीफाइनल से होते हुए टीम फाइनल तक का सफर तय करेंगी, जो 2 नवंबर को खेला जाना है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल

भारतीय टीम कल यानी 30 सितंबर को अपना पहला मैच श्रीलंका के साथ खेलेगी. फिर 5 अक्टूबर की तारीख टीम इंडिया के लिए खास होगी, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का मैच होगा. 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका, 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और 19 अक्टूबर को भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा. 23 अक्टूबर को उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड और भारत का लीग स्टेज में आखिरी मैच 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा.

  • 30 सितंबर- भारत बनाम श्रीलंका
  • 5 अक्टूबर- भारत बनाम पाकिस्तान
  • 9 अक्टूबर- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • 12 अक्टूबर- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • 19 अक्टूबर- भारत बनाम इंग्लैंड
  • 23 अक्टूबर- भारत बनाम न्यूजीलैंड
  • 26 अक्टूबर- भारत बनाम बांग्लादेश

सिर्फ 2 बार फाइनल खेला है भारत

महिला वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1973 में हुई थी. उसके बाद 12 बार महिला वर्ल्ड कप खेला जा चुका है, जिनमें से टीम इंडिया ने सिर्फ 2 बार फाइनल खेला है. 2005 में उसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 98 रनों से हराया. वहीं 2017 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 9 रनों से हार मिली थी.

यह भी पढ़ें:

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 09:34 PM (IST)
Tags :
Indian Women's Cricket Team ODI World Cup 2025 Womens ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
इंडिया
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
'क्रिकेट मैच की तुलना जंग के मैदान से करना...', पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस का तंज
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
इसलिए कहते हैं बड़ी गाड़ियों से दूरी बनाए रखें, नतीजा आप खुद देख लीजिए! डरा रहा वायरल वीडियो
जनरल नॉलेज
International Translation Day: इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
इन शब्दों का नहीं होता कोई ट्रांसलेशन, हर भाषा में एक जैसे होते हैं यूज
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget