एशिया कप 2025 की ऐतिहासिक और यादगार जीत के बाद भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज की चुनौती होगी. वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरा 2 अक्टूबर से शुरू होगा, दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इस सीरीज की शुरुआत से चंद दिनों पहले वेस्टइंडीज टीम को झटका लगा है. खूंखार तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं.

अल्जारी जोसेफ ने कुछ समय पूर्व लोवर बैक में दर्द के कारण असहजता का अनुभव किया था. वहीं अब क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करके बताया कि जोसेफ की जांच की रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी पहले से ठीक हो चुकी चोट दोबारा से परेशानी देने लगी है.

अल्जारी जोसेफ की कमी की भरपाई करने के लिए वेस्टइंडीज ने 23 वर्षीय जेडियाह ब्लेड्स को स्क्वाड में शामिल किया है. ब्लेड्स ने अभी तक अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 7 मैचों का अनुभव रखते हैं. ब्लेड्स अभी नेपाल के खिलाफ टी20 सीरीज में खेल रहे हैं, जिसका समापन 30 सितंबर को होगा. वो उसके बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम को जॉइन करेंगे.

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने यह भी खुलासा किया कि अल्जारी जोसेफ को रिप्लेस करने के लिए पहले ऑलराउंडर जेसन होल्डर से संपर्क साधा गया था. मगर जल्द होने वाली मेडिकल जांच के कारण होल्डर ने ऐसा करने से मना कर दिया.

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

वेस्टइंडीज का अपडेटेड स्क्वाड: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वार्रिकन, केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाय होप, टेविन इमलाच, जेडियाह ब्लेड्स, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स

यह भी पढ़ें:

फाइनल में करेगा चमत्कार..., तिलक नहीं इस प्लेयर पर था कोच गंभीर को पूरा भरोसा, कप्तान सूर्यकुमार का खुलासा