क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी? 2029 और 2031 टूर्नामेंट पर मंडराया खतरा

भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव का असर अब क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्थाओं के फैसलों पर भी पड़ता नजर आ रहा है. खबरें सामने आ रही हैं कि ICC आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है. इसमें साल 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल बताए जा रहे हैं.

क्यों हो रही है मेजबानी बदलने की चर्चा?

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से यह सहमति बनी हुई है कि दोनों टीमें एक-दूसरे के देश में जाकर मैच नहीं खेलेंगी. यह स्थिति तब और स्पष्ट हो गई थी जब भारत ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान दौरे से इनकार कर दिया था. इसके बाद ICC के सामने टूर्नामेंट्स के आयोजन को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो गईं.

अब हालात ऐसे हैं कि यदि कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत में होता है, तो पाकिस्तान टीम वहां खेलने के लिए तैयार नहीं होती है. वहीं पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय टीम के जाने की संभावना भी लगभग खत्म हो चुकी है. ऐसे में ICC को मैच शेड्यूल, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ऑस्ट्रेलिया बन सकता है नया मेजबान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ICC इन टूर्नामेंट्स को भारत से बाहर शिफ्ट करने का फैसला करता है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा दावेदार बनकर सामने आ सकता है. ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2015 का वनडे वर्ल्ड कप और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है.

बांग्लादेश ने भी बढ़ाई ICC की चिंता

मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है. हाल ही में बांग्लादेश ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया था. ICC ने जब उनके मैच किसी दूसरे देश में कराने से मना किया, तो बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटना पड़ा था.

बढ़ती तनातनी से ICC बना रहा बैकअप प्लान

इन घटनाओं के बाद ICC अब भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स के लिए वैकल्पिक प्लान तैयार कर रहा है. एशियाई देशों के बीच जारी मतभेदों को देखते हुए क्रिकेट प्रशासक नहीं चाहते कि किसी भी ग्लोबल इवेंट पर संकट आए. अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले समय में क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल ICC की ओर से अंतिम फैसला आने वाले समय में लिया जा सकता है.