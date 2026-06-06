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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

आयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर कप्तान; वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

भारत को अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को आयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया है. श्रेयस अय्यर को कप्तान तो तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 06 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. आयरलैंड में भारतीय टीम को दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने शनिवार को 16 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान किया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है. वहीं श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है. 

प्रिंस यादव को टी20 टीम में भी मिली जगह

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार गेंदबाजी करने वाले प्रिंस यादव को भी आयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. वहीं चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर रहने वाले हर्षित राणा की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है. आयरलैंड से दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के रूप में चार तेज गेंदबाजों को चुना गया है. 

सूर्यकुमार यादव से छिनी कप्तानी, टीम से भी हुए बाहर

भारत को अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को आयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया है. श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है तो तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उपकप्तान रहे अक्षर पटेल टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जगह तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर का डेप्यूटी बनाया गया है.

आयरलैंड से टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.   

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
India Vs Ireland Prince Yadav SHREYAS IYER Vaibhav Suryavanshi
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