हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC वनडे रैंकिंग में भारत का जलवा, बेस्ट रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन पर ये बल्लेबाज, टॉप-5 में इस बॉलर की एंट्री

ICC वनडे रैंकिंग में भारत का जलवा, बेस्ट रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन पर ये बल्लेबाज, टॉप-5 में इस बॉलर की एंट्री

ICC ODI Rankings Update: आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भारत का दबदबा कायम है. आईसीसी बैटर की रैंकिंग्स में नंबर वन पर भारतीय खिलाड़ी हैं. वहीं गेंदबाजी में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 23 Sep 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है. सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के प्लेयर्स ही नंबर वन बने हुए हैं. भारत की मेन्स टीम के खिलाड़ियों के साथ ही अब वीमेंस टीम की खिलाड़ी भी आईसीसी रैंकिंग्स में बेहतर पोजिशन हासिल कर रही हैं. भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने इंटरनेशनल करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल कर चुकी है और आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर बनी हुई हैं.

आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप पर भारत

आईसीसी वनडे रैंकिग्स में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 818 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई हैं. मंधाना के बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज में भी 3 में से 2 मुकाबलों में स्मृति मंधाना ने शानदार शतक जड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्मृति ने केवल 50 गेंदों में सेंचुरी ठोकी. इसी के साथ मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है. स्मृति मंधाना ने इस सेंचुरी के साथ विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. विराट के नाम वनडे में 52 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड था.

टॉप 5 में इस बॉलर की एंट्री

आईसीसी वीमेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग्स में टॉप 5 में भारतीय ऑलराउंडर प्लेयर दीप्ति शर्मा की एंट्री हो गई है. दीप्ति शर्मा 651 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर आ गई हैं. दीप्ति शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले मुकाबले में तो कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में इस खिलाड़ी ने 2-2 विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा गेंद के साथ ही बल्ले से भी कमाल दिखाती हैं.

दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 16 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए थे. दूसरे वनडे में भारत की इस खिलाड़ी ने 53 गेंदों में 40 रन की पारी खेली. वहीं तीसरे वनडे में दीप्ति ने 58 गेंदों में 72 रन बनाए. दीप्ति ने इस मैच में भारत को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला पाईं.

यह भी पढ़ें

PAK vs SL Live Streaming: पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच करो या मरो मुकाबला, भारत में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? कितने बजे शुरू होगा मैच? जानिए

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 05:58 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Smriti Mandhana ICC Rankings ICC ODI Rankings
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
Advertisement

वीडियोज

2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Kuttu Atta Food Poisoning: जहांगीरपुरी में 300 बीमार, चक्की मालिक का 'झूठ' बेनकाब!
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से बाहर Azam Khan, बोले- 'अकेले रहने की आदत'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
विश्व
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget