ICC वनडे रैंकिंग में भारत का जलवा, बेस्ट रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन पर ये बल्लेबाज, टॉप-5 में इस बॉलर की एंट्री
ICC ODI Rankings Update: आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भारत का दबदबा कायम है. आईसीसी बैटर की रैंकिंग्स में नंबर वन पर भारतीय खिलाड़ी हैं. वहीं गेंदबाजी में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है.
ICC Women's ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है. सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के प्लेयर्स ही नंबर वन बने हुए हैं. भारत की मेन्स टीम के खिलाड़ियों के साथ ही अब वीमेंस टीम की खिलाड़ी भी आईसीसी रैंकिंग्स में बेहतर पोजिशन हासिल कर रही हैं. भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने इंटरनेशनल करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल कर चुकी है और आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर बनी हुई हैं.
आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप पर भारत
आईसीसी वनडे रैंकिग्स में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 818 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई हैं. मंधाना के बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज में भी 3 में से 2 मुकाबलों में स्मृति मंधाना ने शानदार शतक जड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्मृति ने केवल 50 गेंदों में सेंचुरी ठोकी. इसी के साथ मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है. स्मृति मंधाना ने इस सेंचुरी के साथ विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. विराट के नाम वनडे में 52 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड था.
टॉप 5 में इस बॉलर की एंट्री
आईसीसी वीमेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग्स में टॉप 5 में भारतीय ऑलराउंडर प्लेयर दीप्ति शर्मा की एंट्री हो गई है. दीप्ति शर्मा 651 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर आ गई हैं. दीप्ति शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले मुकाबले में तो कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में इस खिलाड़ी ने 2-2 विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा गेंद के साथ ही बल्ले से भी कमाल दिखाती हैं.
दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 16 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए थे. दूसरे वनडे में भारत की इस खिलाड़ी ने 53 गेंदों में 40 रन की पारी खेली. वहीं तीसरे वनडे में दीप्ति ने 58 गेंदों में 72 रन बनाए. दीप्ति ने इस मैच में भारत को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला पाईं.
