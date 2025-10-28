ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल

Chris Broad Allegations On Sourav Ganguly: आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. क्रिस ब्रॉड का दावा है कि बीसीसीआई की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को पैनल्टी से बचाने की कोशिश की जाती है. इंग्लैंड क्रिकेट के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड ने अपने आरोपों में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली पर भी निशाना साधा है. ब्रॉड ने यहां तक कहा कि उनके पास डायरेक्ट कॉल आता था कि वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ नरमी से पेश आएं.

क्रिस ब्रॉड ने लगाए गंभीर आरोप

क्रिस ब्रॉड ने बिना किसी मैच का जिक्र किए टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि 'एक मैच में टीम इंडिया 3-4 ओवर पीछे चल रही थी, जिसके चलते उनके ऊपर ऑटोमेटिक फाइन लगाया जाता'. वहीं ब्रॉड ने बताया कि बीसीसीआई के दवाब की वजह से भारत के स्लो ओवर रेट को जुर्माने के नीचे लाने के लिए समय में हेर-फेर करना पड़ा. ब्रॉड ने ये भी दावा किया कि आज के समय में स्पोर्ट शुरुआती दिनों से ज्यादा राजनीतिक हो गया है.

क्रिस ब्रॉड ने आगे कहा कि 'भारत के पास खूब पैसा है और वे कई मामलों में आईसीसी से भी आगे निकल गए हैं. मुझे खुशी है कि अब इस दुनिया से दूर हूं, क्योंकि यहां अब पहले से भी ज्यादा राजनीति होने लगी है'. क्रिस ब्रॉड ने स्लो ओवर रेट वाली बात के बाद उसके अगले मैच का भी जिक्र किया. क्रिस ब्रॉड ने सौरव गांगुली पर निशाना साधते हुए कहा कि 'उसके अगले ही मैच में वैसा ही फिर दोबारा हुआ. सौरव गांगुली ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, तब मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं. तब उन्होंने कहा कि बस काम करो'. क्रिस ब्रॉड ने कहा कि 'यहां राजनीति है'. बीसीसीआई की तरफ से अभी इन सभी आरोपों का कोई जवाब नहीं आया है.

