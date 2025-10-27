महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण से पहले प्रतिका रावल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं. अब शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में मौका मिला है. विश्व कप की टेक्निकल कमिटी ने शेफाली वर्मा को प्रतिका रावल की जगह टीम इंडिया में लाने की मांग को मंजूरी दे दी है. बताते चलें कि भारत का सेमीफाइनल मैच 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है.

प्रतिका रावल गजब की फॉर्म में चल रही थीं, ऐसे में उनकी भरपाई करना शेफाली वर्मा के लिए आसान नहीं होगा. दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान प्रतिका का पैर फिसल गया था और पैर मुड़ने के कारण उन्हें घुटने और टखने में चोट आई थी. इस कारण वो फील्डिंग करने वापस नहीं आईं और ना ही बैटिंग करने आईं. उनकी जगह अमनजोत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत की थी. हालांकि बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया था.

चोटिल होने से पहले प्रतिका ने वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 51 से अधिक के औसत से 308 रन बनाए थे. दूसरी ओर शेफाली वर्मा खराब फॉर्म के चलते वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना पाई थीं. अब सेमीफाइनल में उनके पास मौका होगा कि वो बड़ी पारी खेल टीम में वापसी का दावा ठोकें.

शेफाली ने वापस पाई फॉर्म

वर्ल्ड कप से पहले इंडिया A के लिए खेलते हुए शेफाली वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंद में 70 रनों की पारी खेली थी. शेफाली अभी सीनियर वीमेंस टी20 ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 56.83 के औसत से 341 रन बनाए हैं और उन्होंने 182 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है.

यह भी पढ़ें:

भारत या ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी T20I रैंकिंग्स में किस टीम के खिलाड़ियों का दबदबा? जानें लेटेस्ट ICC Rankings

रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब