टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय

टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय

Pratika Rawal Replacement World Cup: महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच से पहले भारतीय टीम में एक खूंखार बल्लेबाज की वापसी हुई है. वो प्रतिका रावल की जगह लेंगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Oct 2025 09:07 PM (IST)
महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण से पहले प्रतिका रावल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं. अब शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में मौका मिला है. विश्व कप की टेक्निकल कमिटी ने शेफाली वर्मा को प्रतिका रावल की जगह टीम इंडिया में लाने की मांग को मंजूरी दे दी है. बताते चलें कि भारत का सेमीफाइनल मैच 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है.

प्रतिका रावल गजब की फॉर्म में चल रही थीं, ऐसे में उनकी भरपाई करना शेफाली वर्मा के लिए आसान नहीं होगा. दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान प्रतिका का पैर फिसल गया था और पैर मुड़ने के कारण उन्हें घुटने और टखने में चोट आई थी. इस कारण वो फील्डिंग करने वापस नहीं आईं और ना ही बैटिंग करने आईं. उनकी जगह अमनजोत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत की थी. हालांकि बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया था.

चोटिल होने से पहले प्रतिका ने वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 51 से अधिक के औसत से 308 रन बनाए थे. दूसरी ओर शेफाली वर्मा खराब फॉर्म के चलते वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना पाई थीं. अब सेमीफाइनल में उनके पास मौका होगा कि वो बड़ी पारी खेल टीम में वापसी का दावा ठोकें.

शेफाली ने वापस पाई फॉर्म

वर्ल्ड कप से पहले इंडिया A के लिए खेलते हुए शेफाली वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंद में 70 रनों की पारी खेली थी. शेफाली अभी सीनियर वीमेंस टी20 ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 56.83 के औसत से 341 रन बनाए हैं और उन्होंने 182 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है.

भारत या ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी T20I रैंकिंग्स में किस टीम के खिलाड़ियों का दबदबा? जानें लेटेस्ट ICC Rankings

रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Indian Women's Cricket Team Shafali Verma Pratika Rawal Icc Womens World Cup 2025
Embed widget