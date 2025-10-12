दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के बीच ICC ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. उन्हें ICC की आचार संहिता के लेवल 1 का दोषी पाया गया है. इसी के तहत उनपर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा है, साथ-साथ उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी थमाया गया है. यह पिछले 24 महीने के अंतराल में उनका दूसरा डिमेरिट पॉइंट है.

जेडन सील्स को यह सजा दिल्ली टेस्ट में पहले दिन घटी घटना के लिए मिली है. यह मामला 10 अक्टूबर, यानी दूसरे टेस्ट के पहले दिन का है. भारतीय पारी के 29वें ओवर में सील्स ने फॉलो-थ्रू में गेंद यशस्वी जायसवाल की तरफ फेंक दी थी. इससे गेंद जायसवाल के पैड पर लगी.

कैरेबियाई तेज गेंदबाज ने दलील दी कि उन्होंने रन आउट के इरादे से बॉल को जायसवाल की तरफ फेंका था. मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने वीडियो रिप्ले देखने के बाद कहा कि सील्स का गेंद फेंकना अनुचित था.

सील्स को ICC की आचार संहिता में आर्टिकल 2.9 का दोषी पाया गया. इसके मुताबिक किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में यदि कोई खिलाड़ी अन्य किसी प्लेयर की तरफ अनुचित तरीके से गेंद को फेंकता है, तो वो सजा का पात्र होगा.

वेस्टइंडीज ने किया है कमबैक

दिल्ली टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित की थी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 248 रनों पर सिमट गई थी. ऐसे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खिलाया, दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज के 2 विकेट सिर्फ 35 रन पर गिर गए थे. उसके बाद जॉन कैंपबेल और शाय होप की 138 रनों की पार्टनरशिप ने वेस्टइंडीज की मैच में वापसी करवाई है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कैंपबेल ने 87 रन और होप ने 66 रन बना लिए हैं.

