हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजायसवाल को मारी गेंद और फिर..., ICC ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर पर लिया सख्त एक्शन; जानें पूरा मामला

जायसवाल को मारी गेंद और फिर..., ICC ने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर पर लिया सख्त एक्शन; जानें पूरा मामला

IND vs WI Jayden Seales: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के बीच ICC ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के बीच ICC ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. उन्हें ICC की आचार संहिता के लेवल 1 का दोषी पाया गया है. इसी के तहत उनपर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा है, साथ-साथ उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी थमाया गया है. यह पिछले 24 महीने के अंतराल में उनका दूसरा डिमेरिट पॉइंट है.

जेडन सील्स को यह सजा दिल्ली टेस्ट में पहले दिन घटी घटना के लिए मिली है. यह मामला 10 अक्टूबर, यानी दूसरे टेस्ट के पहले दिन का है. भारतीय पारी के 29वें ओवर में सील्स ने फॉलो-थ्रू में गेंद यशस्वी जायसवाल की तरफ फेंक दी थी. इससे गेंद जायसवाल के पैड पर लगी.

कैरेबियाई तेज गेंदबाज ने दलील दी कि उन्होंने रन आउट के इरादे से बॉल को जायसवाल की तरफ फेंका था. मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने वीडियो रिप्ले देखने के बाद कहा कि सील्स का गेंद फेंकना अनुचित था.

सील्स को ICC की आचार संहिता में आर्टिकल 2.9 का दोषी पाया गया. इसके मुताबिक किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में यदि कोई खिलाड़ी अन्य किसी प्लेयर की तरफ अनुचित तरीके से गेंद को फेंकता है, तो वो सजा का पात्र होगा.

वेस्टइंडीज ने किया है कमबैक

दिल्ली टेस्ट में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित की थी. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 248 रनों पर सिमट गई थी. ऐसे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खिलाया, दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज के 2 विकेट सिर्फ 35 रन पर गिर गए थे. उसके बाद जॉन कैंपबेल और शाय होप की 138 रनों की पार्टनरशिप ने वेस्टइंडीज की मैच में वापसी करवाई है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कैंपबेल ने 87 रन और होप ने 66 रन बना लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Oct 2025 06:22 PM (IST)
Tags :
Jayden Seales India Vs West Indies IND Vs WI YASHASVI JAISWAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
Mumbai: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
मुंबई: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
Mumbai: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
मुंबई: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
ट्रेंडिंग
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
हेल्थ
Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget