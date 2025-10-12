दिल्ली टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर समेटने के बाद उसे फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज टीम को अब भी हार टालने के लिए 97 रन बनाने हैं. तीसरे दिन स्टंप्स तक जॉन कैम्पबेल 87 और शाय होप 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पार्टनरशिप 138 रनों की हो चुकी है.

वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन 140/4 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया था. कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, नतीजन वेस्टइंडीज ने 108 रन बनाने में बाकी 6 विकेट भी गंवा दिए. कैरेबियाई टीम ने पहली पारी में 248 रन बनाए, लेकिन यह स्कोर फॉलोऑन बचाने के लिए नाकाफी साबित हुआ. वेस्टइंडीज पहली पारी में 270 रन पीछे रह गई थी. पहली पारी में भारत के लिए कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज का जबरदस्त कमबैक

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में सिर्फ 35 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया को जीत की उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन जॉन कैंपबेल और शाय होप की गजब जुगलबंदी के आगे भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए. कैंपबेल शतक के करीब हैं और 87 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरी ओर शाय होप 66 रन बना चुके हैं. उनकी 138 रनों की साझेदारी ने वेस्टइंडीज को मैच में वापस ला खड़ा किया है, हालांकि हार टालने के लिए अब भी उसे 97 रनों की जरूरत है.

दूसरी पारी में भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज एक-एक विकेट ले चुके हैं. अगर टीम इंडिया चौथे दिन वेस्टइंडीज को बाकी 97 रन बनाने से रोक लेती है, तो उसे पारी की जीत मिल जाएगी. आपको याद दिला दें कि अहमदाबाद टेस्ट को भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों के अंतर से जीता था.

यह भी पढ़ें:

कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं