हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन

IND vs WI: जॉन कैंपबेल शतक के करीब, शाई होप का भी पचासा, वेस्टइंडीज का करिश्माई प्रदर्शन; ऐसा रहा तीसरा दिन

IND vs WI Day 3 Highlights: दिल्ली टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं. उसे हार टालने के लिए अब भी कम से कम 97 रन बनाने हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Oct 2025 05:04 PM (IST)
दिल्ली टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर समेटने के बाद उसे फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज टीम को अब भी हार टालने के लिए 97 रन बनाने हैं. तीसरे दिन स्टंप्स तक जॉन कैम्पबेल 87 और शाय होप 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पार्टनरशिप 138 रनों की हो चुकी है.

वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन 140/4 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया था. कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, नतीजन वेस्टइंडीज ने 108 रन बनाने में बाकी 6 विकेट भी गंवा दिए. कैरेबियाई टीम ने पहली पारी में 248 रन बनाए, लेकिन यह स्कोर फॉलोऑन बचाने के लिए नाकाफी साबित हुआ. वेस्टइंडीज पहली पारी में 270 रन पीछे रह गई थी. पहली पारी में भारत के लिए कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज का जबरदस्त कमबैक

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में सिर्फ 35 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया को जीत की उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन जॉन कैंपबेल और शाय होप की गजब जुगलबंदी के आगे भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए. कैंपबेल शतक के करीब हैं और 87 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरी ओर शाय होप 66 रन बना चुके हैं. उनकी 138 रनों की साझेदारी ने वेस्टइंडीज को मैच में वापस ला खड़ा किया है, हालांकि हार टालने के लिए अब भी उसे 97 रनों की जरूरत है.

दूसरी पारी में भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज एक-एक विकेट ले चुके हैं. अगर टीम इंडिया चौथे दिन वेस्टइंडीज को बाकी 97 रन बनाने से रोक लेती है, तो उसे पारी की जीत मिल जाएगी. आपको याद दिला दें कि अहमदाबाद टेस्ट को भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों के अंतर से जीता था.

कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Oct 2025 04:57 PM (IST)
Kuldeep Yadav John Campbell IND Vs WI Highlights India Vs West Indies IND Vs WI
