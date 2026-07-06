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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC करने वाला है बड़ा खेल! अब सिर्फ 18 महीने खेले जाएंगे वनडे मैच, टी20 की आ रही नई चैंपियनशिप; जानें क्या है अपडेट

ICC करने वाला है बड़ा खेल! अब सिर्फ 18 महीने खेले जाएंगे वनडे मैच, टी20 की आ रही नई चैंपियनशिप; जानें क्या है अपडेट

ICC Considering Major Changes International Cricket: आईसीसी वनडे और टी20 क्रिकेट के भविष्य को लेकर बहुत बड़े फैसले लेने पर विचार कर रहा है. वनडे मैच केवल 18 महीनों में खेले जाएंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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ICC क्रिकेट को एकदम नया रूप देने की तैयारी कर रहा है. वनडे से लेकर टी20 फॉर्मेट और कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट्स करवाए जाने की भी संभावना है. फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और भविष्य में इस खेल की बेहतरी के लिए आईसीसी बहुत जल्द एक मीटिंग करने वाला है. 8 जुलाई-11 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में सभी 12 फुल मेंबर देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट अनुसार आगामी बैठक में सभी 12 देशों के सामने वनडे क्रिकेट, टी20 क्लब चैंपियनशिप समेत अन्य कई विषयों को लेकर प्रस्ताव रखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और आईसीसी सभी बोर्ड्स को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे वनडे, टेस्ट और टी20 क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके.

आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम साल 2027 तक तय है. वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, मेंस और महिला टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़ी सीरीज का शेड्यूल साल 2031 तक तय हो चुका है.

सिर्फ 18 महीने खेला जाएगा वनडे

आईसीसी एक ऐसे फॉर्मेट पर विचार कर रहा है कि 4 साल के अंतराल में वनडे मैच केवल 18 महीनों में खेले जाएंगे. वर्ल्ड कप से पहले के 18 महीनों में वनडे मैच खेले जाएंगे. वहीं बाकी समय को टेस्ट और टी20 शृंखलाओं में बांटा जा सकता है. इसका उद्देश्य प्रत्येक फॉर्मेट को महत्व देना और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ शेड्यूल को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर करना है.

टी20 चैंपियनशिप और कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट

वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप पर भी चर्चा संभव है, जिसमें दुनिया भर की फ्रेंचाइजी भी हिस्सा लेती नजर आ सकती हैं. जिस तरह एशियाई टीमों के बीच एशिया कप खेला जाता है, उसी तरह अलग-अलग महाद्वीपों की टीमों के बीच कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट करवाए जा सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
ICC T20 CRICKET ODI Cricket
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