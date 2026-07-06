ICC करने वाला है बड़ा खेल! अब सिर्फ 18 महीने खेले जाएंगे वनडे मैच, टी20 की आ रही नई चैंपियनशिप

ICC क्रिकेट को एकदम नया रूप देने की तैयारी कर रहा है. वनडे से लेकर टी20 फॉर्मेट और कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट्स करवाए जाने की भी संभावना है. फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और भविष्य में इस खेल की बेहतरी के लिए आईसीसी बहुत जल्द एक मीटिंग करने वाला है. 8 जुलाई-11 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में सभी 12 फुल मेंबर देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

द गार्जियन की एक रिपोर्ट अनुसार आगामी बैठक में सभी 12 देशों के सामने वनडे क्रिकेट, टी20 क्लब चैंपियनशिप समेत अन्य कई विषयों को लेकर प्रस्ताव रखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और आईसीसी सभी बोर्ड्स को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे वनडे, टेस्ट और टी20 क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके.

आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम साल 2027 तक तय है. वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, मेंस और महिला टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़ी सीरीज का शेड्यूल साल 2031 तक तय हो चुका है.

सिर्फ 18 महीने खेला जाएगा वनडे

आईसीसी एक ऐसे फॉर्मेट पर विचार कर रहा है कि 4 साल के अंतराल में वनडे मैच केवल 18 महीनों में खेले जाएंगे. वर्ल्ड कप से पहले के 18 महीनों में वनडे मैच खेले जाएंगे. वहीं बाकी समय को टेस्ट और टी20 शृंखलाओं में बांटा जा सकता है. इसका उद्देश्य प्रत्येक फॉर्मेट को महत्व देना और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ शेड्यूल को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर करना है.

टी20 चैंपियनशिप और कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट

वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप पर भी चर्चा संभव है, जिसमें दुनिया भर की फ्रेंचाइजी भी हिस्सा लेती नजर आ सकती हैं. जिस तरह एशियाई टीमों के बीच एशिया कप खेला जाता है, उसी तरह अलग-अलग महाद्वीपों की टीमों के बीच कॉन्टिनेन्टल टूर्नामेंट करवाए जा सकते हैं.

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