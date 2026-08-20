एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के दौरान लगातार बड़ी पारियां खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने एक कैलेंडर ईयर में शतकों का आंकड़ा दहाई तक पहुंचाया, लेकिन सबसे ऊपर आज भी सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने साल 1998 में ऐसा कारनामा किया था, जिसे अब तक कोई भारतीय बल्लेबाज पीछे नहीं छोड़ पाया है. उन्होंने उस साल 39 इंटरनेशनल मैच खेले और 42 पारियों में कुल 12 शतक जमाए. सचिन ने 1998 में 2,541 रन बनाए थे और उनका बल्लेबाजी औसत 68.67 रहा था.

सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे विराट

इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम विराट कोहली का है. विराट ने एक नहीं, बल्कि लगातार दो कैलेंडर ईयर में 11-11 शतक लगाने का कमाल किया. साल 2017 में कोहली ने 46 मैचों की 47 पारियों में 2,735 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 11 सेंचुरी निकलीं. इसके अगले साल यानी 2018 में भी विराट का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 37 मैचों में 47 पारियां खेलीं और 2,735 रन बनाए, जिसमें 11 शतक शामिल रहे. इस तरह विराट दो अलग-अलग कैलेंडर ईयर में 11 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. हालांकि दोनों ही मौकों पर वह सचिन के 12 शतकों के रिकॉर्ड से एक कदम पीछे रह गए.

द्रविड़ और रोहित ने भी लगाई शतकों की झड़ी

इस खास सूची में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी शामिल हैं. द्रविड़ ने 1999 में 10 इंटरनेशनल शतक लगाए थे. उस साल उन्होंने 53 मैचों की 62 पारियों में 2,626 रन बनाए. वहीं रोहित शर्मा ने 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सेंचुरी जड़ी थीं. उन्होंने उस कैलेंडर ईयर में 47 मैच खेले और 2,442 रन अपने नाम किए. रोहित के लिए 2019 खास साल रहा था. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बतौर ओपनर नई भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि वनडे में भी उनका बल्ला लगातार रन बरसाता रहा.

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12 शतकों का आंकड़ा अब भी सबसे ऊपर

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. 1998 में लगाए गए उनके 12 शतक आज भी भारतीय बल्लेबाजों के बीच सबसे बड़ा आंकड़ा हैं. विराट कोहली ने 2017 और 2018 में 11-11 शतक लगाकर सचिन के रिकॉर्ड को चुनौती जरूर दी, लेकिन 12 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके. राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी एक साल में 10-10 शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं.

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