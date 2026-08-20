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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के दौरान लगातार बड़ी पारियां खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने एक कैलेंडर ईयर में शतकों का आंकड़ा दहाई तक पहुंचाया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 20 Aug 2026 11:09 PM (IST)
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इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल के दौरान लगातार बड़ी पारियां खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने एक कैलेंडर ईयर में शतकों का आंकड़ा दहाई तक पहुंचाया, लेकिन सबसे ऊपर आज भी सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने साल 1998 में ऐसा कारनामा किया था, जिसे अब तक कोई भारतीय बल्लेबाज पीछे नहीं छोड़ पाया है. उन्होंने उस साल 39 इंटरनेशनल मैच खेले और 42 पारियों में कुल 12 शतक जमाए. सचिन ने 1998 में 2,541 रन बनाए थे और उनका बल्लेबाजी औसत 68.67 रहा था.

सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे विराट

इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम विराट कोहली का है. विराट ने एक नहीं, बल्कि लगातार दो कैलेंडर ईयर में 11-11 शतक लगाने का कमाल किया. साल 2017 में कोहली ने 46 मैचों की 47 पारियों में 2,735 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 11 सेंचुरी निकलीं. इसके अगले साल यानी 2018 में भी विराट का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 37 मैचों में 47 पारियां खेलीं और 2,735 रन बनाए, जिसमें 11 शतक शामिल रहे. इस तरह विराट दो अलग-अलग कैलेंडर ईयर में 11 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. हालांकि दोनों ही मौकों पर वह सचिन के 12 शतकों के रिकॉर्ड से एक कदम पीछे रह गए.

द्रविड़ और रोहित ने भी लगाई शतकों की झड़ी

इस खास सूची में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी शामिल हैं. द्रविड़ ने 1999 में 10 इंटरनेशनल शतक लगाए थे. उस साल उन्होंने 53 मैचों की 62 पारियों में 2,626 रन बनाए. वहीं रोहित शर्मा ने 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सेंचुरी जड़ी थीं. उन्होंने उस कैलेंडर ईयर में 47 मैच खेले और 2,442 रन अपने नाम किए. रोहित के लिए 2019 खास साल रहा था. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बतौर ओपनर नई भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि वनडे में भी उनका बल्ला लगातार रन बरसाता रहा.

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12 शतकों का आंकड़ा अब भी सबसे ऊपर

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. 1998 में लगाए गए उनके 12 शतक आज भी भारतीय बल्लेबाजों के बीच सबसे बड़ा आंकड़ा हैं. विराट कोहली ने 2017 और 2018 में 11-11 शतक लगाकर सचिन के रिकॉर्ड को चुनौती जरूर दी, लेकिन 12 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके. राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा भी एक साल में 10-10 शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं.

 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 20 Aug 2026 11:09 PM (IST)
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Sachin Tendulkar CRICKET
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