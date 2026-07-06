ICC ट्रॉफी का 'किंग' ऑस्ट्रेलिया, जीत चुका है 24 खिताब, दूसरे नंबर पर भारत; देखें दोनों का अंतर

Australia Most ICC Trophies: ऑस्ट्रेलिया ने बीते रविवार (05 जुलाई) 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup 2026) का खिताब जीता. यह टीम के लिए 24वां आईसीसी टाइटल रहा. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला टीम ने अब तक सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. लिस्ट में टीम इंडिया दूसरे पायदान पर है. हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी में बहुत बड़ा दोगुने से भी ज्यादा का फर्क नजर आता है. फिलहाल तो किसी भी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है.

टीम इंडिया (पुरुष और महिला) ने अब तक 9 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड 8 ट्रॉफी के साथ तीसरे पायदान पर नजर आता है. बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 ट्रॉफियां महिला टीम ने, जबकि 10 पुरुष टीम ने जीती हैं. इस तरह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम है. अगर पुरुष और महिला टीमों को अलग-अलग भी देखा जाए, तब भी दोनों सबसे सफल टीमें हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम का रिकॉर्ड कब तक कायम रख पाती है.

सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाली टीमें (पुरुष और महिला मिलाकर)

ऑस्ट्रेलिया- 24 ट्रॉफी

भारत- 09 ट्रॉफी

इंग्लैंड- 08 ट्रॉफी

वेस्टइंडीज- 04 ट्रॉफी

न्यूजीलैंड- 04 ट्रॉफी

ऑस्ट्रेलिया ने कब-कब जीती 24 ICC ट्रॉफी

महिला टीम ने 7 बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब- 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022.

पुरुष टीम ने 6 बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब- 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023

महिला टीम ने 7 बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब- 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026.

ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम ने 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता- 2006 और 2009.

ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम ने एक बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता- 2021

ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम ने एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता- 2021-2023 चक्र.

टीम इंडिया की 9 ICC ट्रॉफी

पुरुष टीम ने तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता- 2007, 2024 और 2026

पुरुष टीम ने दो बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता- 1983 और 2011

पुरुष टीम ने तीन बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता- 2002, 2013 और 2025

महिला टीम ने एक बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता- 2025.

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