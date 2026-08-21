जो रूट ने रचा इतिहास, WTC में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

जो रूट ने रचा इतिहास, WTC में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी
Most Runs in WTC As Captain, Joe Root: जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर कप्तान तीन हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
जो रूट रोज नया इतिहास लिखते जा रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 66 रन की पारी खेल कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. एक तरफ रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. दूसरी ओर उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर कप्तान ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है.
जो रूट दुनिया में ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में बतौर कप्तान 3000 रन पूरे किए हैं. उन्होंने यह कमाल पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे लीड्स टेस्ट में किया. उन्हें यह मुकाम हासिल करने के लिए सिर्फ 42 रन बनाने थे, लेकिन लीड्स में उन्होंने 66 रनों की पारी खेली. पहले दिन स्टंप्स तक रूट 37 रन बना चुके थे, दूसरे दिन 5 रन और बनाते ही रूट ने इतिहास रच दिया.
हाल ही में बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जिसके बाद जो रूट को दोबारा टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी. रूट अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर कप्तान 34 मैचों में तीन हजार से अधिक रन बना चुके हैं. बतौर कप्तान उन्होंने WTC में 8 शतक और 13 फिफ्टी लगाई हैं.
बाकी खिलाड़ियों से बहुत आगे जो रूट
टेस्ट क्रिकेट में जीता जागता लीजेंड बल्लेबाज देखना है, तो वह जो रूट ही हैं. इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में रूट सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. वो अब तक WTC के 78 मुकाबलों में 6717 रन बना चुके हैं. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 5 हजार या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं. दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं, जिनके अभी 4679 रन हैं. ये आंकड़े सबूत हैं कि रूट ने किस कदर टेस्ट फॉर्मेट को डोमिनेट करने का काम किया है.
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WTC में सबसे ज्यादा रन (बतौर कप्तान)
बतौर कप्तान सबसे ज्यादा WTC रन बनाने की लिस्ट में जो रूट अन्य कप्तानों से बहुत आगे हैं. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के ही बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कप्तान रहते 2182 रन बनाए, वहीं तीसरे नंबर पर श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने हैं, जिन्होंने अब तक 2160 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रेथवेट भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने कप्तान रहते 1994 और पाकिस्तान के बाबर आजम ने 1918 रन बनाए हैं.
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