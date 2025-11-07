भारत के चैंपियन बनने के बाद ICC ने लिया बड़ा फैसला, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता. फाइनल खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर आईसीसी ने अगले संस्करण में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है.

शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या बढ़ाने पर आधिकारिक मुहर लगाई. आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में आयोजित हुए वर्ल्ड कप की सफलता को भी इसका श्रेय दिया.

अब वीमेंस वर्ल्ड कप में खेलेंगी 10 टीमें

आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में कहा, "आईसीसी बोर्ड, इस आयोजन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और टूर्नामेंट के अगले संस्करण को 10 टीमों तक विस्तारित करने पर सहमत हो गया है." बता दें कि 2025 में टीमों की संख्या 8 थी.

बयान में आगे कहा गया, "लगभग 3 लाख लोगों ने इस आयोजन को स्टेडियम से देखा, जो किसी भी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है. दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ऑन-स्क्रीन दर्शकों ने भी नए रिकॉर्ड स्थापित किए."

व्यूअरशिप के मामले में बनाया रिकॉर्ड

वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 ने दर्शकों की संख्या और प्रसारण में नए रिकॉर्ड बनाए. बता दें कि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की थी, पाकिस्तान ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे. पाकिस्तान लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था, इसलिए दोनों सेमीफाइनल और फाइनल भी भारत में आयोजित हुआ.

भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल को जियोहॉटस्टार पर 18.5 करोड़ दर्शकों ने देखा, ये पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के बराबर है. पूरे टूर्नामेंट को 44.6 करोड़ लोगों ने देखा, खिताबी मुकाबले को 2.1 करोड़ लोगों ने एकसाथ देखा.

महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2029 में होगा, लेकिन अभी इसके होस्ट का एलान नहीं हुआ है. लेकिन अधिक टीमों के साथ इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट में थोड़ा और बदलाव हो सकता है. 2025 में वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, इसमें प्रत्येक टीम ने अन्य 7 टीमों से एक-एक मैच खेला. अंक तालिका में टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल हुआ था.

भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम थी, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम ने फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता.