हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के चैंपियन बनने के बाद ICC ने लिया बड़ा फैसला, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव

भारत के चैंपियन बनने के बाद ICC ने लिया बड़ा फैसला, वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव

ICC Women's ODI World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगले संस्करण (2029) में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

By : शिवम | Updated at : 07 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता. फाइनल खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर आईसीसी ने अगले संस्करण में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है.

शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या बढ़ाने पर आधिकारिक मुहर लगाई. आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में आयोजित हुए वर्ल्ड कप की सफलता को भी इसका श्रेय दिया.

अब वीमेंस वर्ल्ड कप में खेलेंगी 10 टीमें

आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में कहा, "आईसीसी बोर्ड, इस आयोजन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और टूर्नामेंट के अगले संस्करण को 10 टीमों तक विस्तारित करने पर सहमत हो गया है." बता दें कि 2025 में टीमों की संख्या 8 थी.

बयान में आगे कहा गया, "लगभग 3 लाख लोगों ने इस आयोजन को स्टेडियम से देखा, जो किसी भी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है. दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ऑन-स्क्रीन दर्शकों ने भी नए रिकॉर्ड स्थापित किए."

व्यूअरशिप के मामले में बनाया रिकॉर्ड

वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 ने दर्शकों की संख्या और प्रसारण में नए रिकॉर्ड बनाए. बता दें कि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की थी, पाकिस्तान ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे. पाकिस्तान लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था, इसलिए दोनों सेमीफाइनल और फाइनल भी भारत में आयोजित हुआ.

भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल को जियोहॉटस्टार पर 18.5 करोड़ दर्शकों ने देखा, ये पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के बराबर है. पूरे टूर्नामेंट को 44.6 करोड़ लोगों ने देखा, खिताबी मुकाबले को 2.1 करोड़ लोगों ने एकसाथ देखा.

महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2029 में होगा, लेकिन अभी इसके होस्ट का एलान नहीं हुआ है. लेकिन अधिक टीमों के साथ इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट में थोड़ा और बदलाव हो सकता है. 2025 में वर्ल्ड कप राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था, इसमें प्रत्येक टीम ने अन्य 7 टीमों से एक-एक मैच खेला. अंक तालिका में टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल हुआ था. 

भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम थी, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम ने फाइनल में जगह बनाई और खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket World Cup Indian Women Cricket Team WORLD CUP Women's ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
Advertisement

वीडियोज

वोट प्रतिशत बढ़ने की क्या है 'इनसाइड' स्टोरी?
भोजपुरी स्टार का मेला...चंपारण में होगा खेला?
दिल्ली टू बिहार...वोटों का कारोबार! |
छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
IND vs AUS: अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास; जानें किस रिकॉर्ड की हो रही बात
अब तक सिर्फ एक भारतीय कर पाया ऐसा, कल 5वें टी20 में बुमराह रचेंगे इतिहास
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
हेल्थ
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
विश्व
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
पाकिस्तान की इस हरकत पर फूटा रूस का गुस्सा, दूतावास ने दुनिया के सामने सुनाई खरी-खरी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget