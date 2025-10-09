हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख पाएंगे भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? लाइव स्ट्रीमिंग और टाइमिंग की सारी डिटेल

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट कल से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह 2 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला होगा, पहला टेस्ट भारतीय टीम ने पारी और 140 रनों के विशाल अंतर से जीता था. अब टीम इंडिया की नजर वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. अगर भारतीय टीम इस मैच को जीत पाई, तो यह शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत होगी.

असिस्टेंट कोच रायन टेन डोइशे पहले ही पुष्टि कर चुके हैं दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यहां जान लीजिए कि भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच कब और कितने बजे शुरू होगा?

कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टेस्ट?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट शुक्रवार, 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. वहीं मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

अगर आप भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट फ्री में देखना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि जियो के रिचार्ज के साथ जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री आता है. फ्री में देखने के लिए आपको फ्री सब्स्क्रिप्शन को एक्टिवेट करना होगा.

भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कुल 101 बार आमने-सामने आए हैं. उनमें 30 बार वेस्टइंडीज और 24 बार भारतीय टीम विजयी रही है. जबकि उनके 47 मैच ड्रॉ रहे. यह भी बताते चलें कि वेस्टइंडीज टीम पिछले 42 साल से भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. इस बार भी उसका ना जीत पाने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पहला टेस्ट टीम इंडिया जीत चुकी है.

भारत का स्क्वाड: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी

वेस्टइंडीज का स्क्वाड: जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, केवलन एंडरसन, टेविन इमलाच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 09 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Ind Vs Wi 2nd Test India Vs West Indies IND Vs WI
