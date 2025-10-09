लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर

Prithvi Shaw Big Controversies: पृथ्वी शॉ को उनके क्रिकेट करियर से ज्यादा विवादों के लिए जाना जा रहा है. पृथ्वी जब भी बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, तभी उनके गुस्से का किस्सा सामने आ जाता है. पृथ्वी ने गुस्से में एक लड़की के साथ सड़क झगड़ा तक किया है, वहीं ये बात मार-पीट तक भी पहुंच गई थी. अब पृथ्वी फिर एक बार मैदान पर गुस्सा करते हुए नजर आए. पृथ्वी ने खुद को आउट करने वाले गेंदबाज को बीच मैदान पर बल्ला मारा. पृथ्वी के अब तक के इस क्रिकेट करियर में कई ऐसे बड़े विवाद हो चुके हैं.

पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद

पृथ्वी शॉ अपने खेल से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. पृथ्वी विवाद को इतना बढ़ा देते हैं कि उन पर पुलिस भी शिकंजा कस चुकी है.

पृथ्वी शॉ डोपिंग टेस्ट की वजह से भी घिर चुके हैं. 2019 में पृथ्वी डोपिंग टेस्ट में फेल हुए थे, जिसकी वजह से BCCI ने उन पर आठ महीने का बैन लगाया था. पृथ्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि कफ सीरप में कुछ ऐसी चीज थी, जिसकी वजह से वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए.

पृथ्वी कोरोना काल में सबकुछ बंद होने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे. इस हरकत पर पृथ्वी शॉ को उनके दोस्तों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया. ये मामला भी काफी चर्चा में रहा था.

पृथ्वी शॉ 2023 में एक लड़की के साथ लड़ाई की वजह से सुर्खियों में आए थे. एक लड़की, जो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी वो पृथ्वी के साथ सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन इस खिलाड़ी की उसके साथ पहले झगड़ा हुआ, फिर बात मार-पीट तक चली गई. पृथ्वी शॉ की इस लड़ाई का वीडियो खूब वायरल हुआ था.

पृथ्वी अब फिर एक बार अपने गुस्से की वजह से चर्चा में आए हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे पृथ्वी ने मुंबई के खिलाफ 181 रनों की पारी खेली, लेकिन वे मुशीर खान की गेंद पर आउट होकर डबल सेंचुरी नहीं बना पाए. मुशीर विकेट लेने पर सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि पृथ्वी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बल्ला उठाकर मारा. अंपायर ने बीच में आकर झगड़े को संभाला.

पृथ्वी शॉ का क्रिकेटिंग करियर

पृथ्वी शॉ का नाम 14 साल की उम्र में मुंबई के आजाद मैदान से गूंज उठा, जब इस खिलाड़ी ने 546 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में पृथ्वी ने 85 चौके और 5 छक्के लगाए थे. इसके पांच साल बाद 19 साल की उम्र में पृथ्वी को टीम इंडिया में जगह मिली, लेकिन ये खिलाड़ी इस मौके को भुना नहीं सका. पृथ्वी ने इंटरनेशनल करियर में अब तक 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 मैच खेला है.

