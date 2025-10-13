हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ

दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ

ICC Recognized Cricket Teams: दुनिया के कुल 110 देशों में क्रिकेट खेला जाता है, जिन्हें ICC से मान्यता मिली है. हालांकि 110 देशों में से केवल 12 देशों को ICC की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Oct 2025 10:27 PM (IST)
How many countries play Cricket in the World: भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है और यहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है. क्रिकेट अब ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है और पूरी दुनिया में धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहा है. विश्व स्तर पर क्रिकेट 100 से ज्यादा देशों में खेल जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 110 है. यह मान्यता तीन श्रेणी में बंटी हुई है, जो देशों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए योगता तय करती है. 

ICC से मान्यता प्राप्त देशों की श्रेणी 

1- पूर्ण सदस्य (Full Member): इन्हें ICC के द्वारा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल) खेलने का अधिकार प्राप्त है और ये देश ICC की बैठकों में वोट दे सकते हैं. वर्तमान में केवल 12 पूर्ण सदस्य देश हैं.

पूर्ण सदस्य देशों के नाम: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे.

2- एसोसिएट सदस्य (Associate Member): इन देशों में क्रिकेट अच्छी तरह से स्थापित और संगठित है, लेकिन उन्हें अभी तक पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है. वर्तमान में कुल 98 एसोसिएट सदस्य देश हैं.

:- इनमें से कुछ एसोसिएट सदस्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वनडे क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल खेलने का दर्जा दिया जाता है.

:- उदाहरण: नेपाल, ओमान, नामीबिया, नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड जैसे और बहुत एसोसिएट सदस्य हैं.

:- तिमोर-लेस्ते और जाम्बिया को जुलाई 2025 में नए एसोसिएट सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, जिससे अब कुल 110 एसोसिएट सदस्य देशों की संख्या हो गई है.

3- एफिलिएट सदस्य (Affiliate Members): इस श्रेणी को 2017 में ICC के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और सभी एफिलिएट सदस्यों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दे दिया गया था.

क्रिकेट की पूरी दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता 

1- आईसीसी की मान्यता प्राप्त 110 सदस्य देशों के अलावा भी कई जगहों पर क्रिकेट अनौपचारिक रूप से खेला जाता है. इसमें स्कूल, क्लब और समुदाय स्तर पर होने वाले मैच शामिल हैं. 

2- क्रिकेट को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने के लिए आईसीसी अपनी रीजनल बॉडीज के माध्यम से भी काम करती है. इनमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप शामिल हैं.

3- महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC की तरफ से जोर दिया जा रहा है और ICC ने कई महिला टीमों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का दर्जा भी दिया है.

Published at : 13 Oct 2025 10:27 PM (IST)
