कब तक चलेगा विराट और रोहित का ODI करियर? रवि शास्त्री ने जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

कब तक चलेगा विराट और रोहित का ODI करियर? रवि शास्त्री ने जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

Ravi Shastri on Rohit Sharma Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे में भविष्य पर बात की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 11:27 PM (IST)
विराट कोहली और रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेट में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी है, जहां 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) खेली जाएगी. सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कोहली और रोहित के भविष्य और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान पर भी अपनी राय रखी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज 19-25 अक्टूबर तक खेली जानी है.

वो खुद रिटायरमेंट लेकर चले गए

फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत में रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट पर कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया. उन्हें किसी ने रिटायरमेंट लेने को मजबूर नहीं किया था, वो खुद रिटायरमेंट लेकर चले गए. मुझे लगता है यहां भी ऐसा ही होगा. वो अगर खेल का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, या फॉर्म अच्छी नहीं है तो वो कभी भी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं."

विराट कोहली और रोहित शर्मा को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते देखा गया था. विराट उस टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उनके बल्ले से 218 रन निकले थे. वहीं रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में तेजतर्रार अंदाज में बैटिंग की और कुल 188 रन बनाए थे.

कब तक खेल पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट?

रवि शास्त्री ने इस विषय पर भी बात की कि कोहली और रोहित कितने लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे. उन्होंने कहा, "विराट चेज मास्टर हैं, रोहित ओपनिंग करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर कितनी भूख है, आप कितने फिट हैं, क्या आपके अंदर वो जुनून अब भी बाकी है."

Women's World Cup Points Table: वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Ravi Shastri VIRAT KOHLI Rohit SHarma
Embed widget