हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले मुंबई में हो रही जोरदार बारिश, नहीं हुआ मैच तो क्या टीम इंडिया हो जाएगी बाहर?

Heavy Rain In Mumbai Before IND vs AUS Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मुंबई में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन अगर बारिश की वजह से ये मैच नहीं हो पाता है, तब कौन सी टीम जीतेगी.

Updated at : 30 Oct 2025 10:17 AM (IST)
IND-W vs AUS-W Semi Final In Mumbai: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज बुधवार, 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच (IND vs AUS Semi Final) सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ये नॉक ऑउट मैच आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया सात बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है. वहीं टीम इंडिया पहली बार ये टाइटल जीतने की तलाश में है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी आफत बारिश है. मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट है और सुबह से बारिश भी शुरू हो गई है.

सेमीफाइनल में कैसा रहेगा मौसम?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल में बारिश रुकावट डाल सकती है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, नवी मुंबई में आज तापमान 25-डिग्री सेल्सियस से 33-डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. आज के दिन ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे. वहीं सेमीफाइनल मैच का लुत्फ बारिश बिगाड़ सकती है. मुंबई में सुबह 10 बजे के करीब कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है. वहीं तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश है. मुंबई में अगले 24 घंटे में 40-70 मिलीमीटर तक बारिश होने की आशंका है.

बारिश की वजह से धुल जाएगा सेमीफाइनल?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान अगर लगातार बारिश होती रहती है, तब भारतीय फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है. आईसीसी ने सेमीफाइनल मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा है. अगर ये मैच 30 अक्टूबर को बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, तब 31 अक्टूबर को रिजर्व डे पर खेला जाएगा.

31 अक्टूबर को भी हुई बारिश, तब?

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल रिजर्व डे तक पहुंच जाता है और अगर 31 अक्टूबर को भी मुंबई में बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है, तब टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है. वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. वहीं बारिश की वजह से टीम इंडिया बिना खेले ही बाहर हो जाएगी.

Women's World Cup 2025: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या कुछ हुआ? कैसे रोमांचक मुकाबले में जीतकर SA पहुंची फाइनल में

Published at : 30 Oct 2025 10:17 AM (IST)
Mumbai Weather Women's World Cup IND W Vs AUS W IND VS AUS RAIN WEATHER UPDATE
