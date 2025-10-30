IND-W vs AUS-W Semi Final In Mumbai: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज बुधवार, 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच (IND vs AUS Semi Final) सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ये नॉक ऑउट मैच आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया सात बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है. वहीं टीम इंडिया पहली बार ये टाइटल जीतने की तलाश में है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी आफत बारिश है. मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट है और सुबह से बारिश भी शुरू हो गई है.

सेमीफाइनल में कैसा रहेगा मौसम?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल में बारिश रुकावट डाल सकती है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, नवी मुंबई में आज तापमान 25-डिग्री सेल्सियस से 33-डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. आज के दिन ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे. वहीं सेमीफाइनल मैच का लुत्फ बारिश बिगाड़ सकती है. मुंबई में सुबह 10 बजे के करीब कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है. वहीं तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश है. मुंबई में अगले 24 घंटे में 40-70 मिलीमीटर तक बारिश होने की आशंका है.

Some northern suburbs already getting rains.. From here on other parts parts of Mumbai will also start getting showers. Coastal areas will get more rains than interiors. Total rainfall next 24 hours likely to be 40-70mm. #MumbaiRains — Mumbai Rains (@IndiaWeatherMan) October 30, 2025

बारिश की वजह से धुल जाएगा सेमीफाइनल?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान अगर लगातार बारिश होती रहती है, तब भारतीय फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है. आईसीसी ने सेमीफाइनल मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा है. अगर ये मैच 30 अक्टूबर को बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, तब 31 अक्टूबर को रिजर्व डे पर खेला जाएगा.

31 अक्टूबर को भी हुई बारिश, तब?

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल रिजर्व डे तक पहुंच जाता है और अगर 31 अक्टूबर को भी मुंबई में बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है, तब टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है. वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. वहीं बारिश की वजह से टीम इंडिया बिना खेले ही बाहर हो जाएगी.

