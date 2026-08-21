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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव! नई तारीख पर खुलासा

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव! नई तारीख पर खुलासा

BCCI ने आधिकारिक शेड्यूल जारी करके बताया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 से 17 सितंबर के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. अब इसमें बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 21 Aug 2026 04:50 PM (IST)
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सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 12 अगस्त को सीरीज का शेड्यूल जारी किया था. इस आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, तीन मैच क्रमश: 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाने है. लेकिन अब, सीरीज के शेड्यूल में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. तो आइए जानते हैं कि अब मुकाबले किस-किस तारीख को खेले जाएंगे. 

क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से तारीखों में बदलाव की दरखास्त की है. बता दें कि तीनों ही मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे, लेकिन सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करेगा. 

शेड्यूल में किस तरह के बदलाव की मांग?

अफगानिस्तान बोर्ड चाह रहा है कि सीरीज को थोड़ा पहले शिफ्ट किया जाए. इसमें 14 सितंबर को भी एक मैच की मांग की गई है, जिस दिन गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया जाएगा. शेड्यूल को 11, 13 और 14 सितंबर में शिफ्ट करने की मांग हुई है. हालांकि अभी बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी अभी बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं है.

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जून में हुई थी भारत-अफगानिस्तान की वनडे और टेस्ट सीरीज 

06 से 20 जून के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी. पहले दोनों के बीच इकलौता टेस्ट हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने एक पारी 300 रनों से जीत हासिल की. 

इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हुई. यहां भी टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 170 रन से जीत अपने खाते में डाली. इसके बाद चेन्नई में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मेन इन ब्लू ने 9 विकेट से जीत अपने नाम की. 

 

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Published at : 21 Aug 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
BCCI  India Vs Afghanistan T20
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