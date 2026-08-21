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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: कौन है ये खूबसूरत महिला क्रिकेटर? अनोखे सेलिब्रेशन से हुई वायरल

Watch: कौन है ये खूबसूरत महिला क्रिकेटर? अनोखे सेलिब्रेशन से हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खूबसूरत महिला क्रिकेटर अनोखा सेलिब्रेशन करती नजर आ रही है. तो आइए जानते हैं कि यह क्रिकेटर कौन है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 21 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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इन दिनों खेले जा रहे 2026 महिला दिल्ली प्रीमियर लीग से एक खूबसूरत क्रिकेटर अपने अनोखे सेलिब्रेशन के चलते तेजी से वायरल हो रही हैं. इंटरनेट पर हर जगह उनका वीडियो देखने को मिल रहा है. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह खूबसूरत क्रिकेटर कौन है? 

वायरल खिलाड़ी का नाम मेधावी बिधूड़ी (Medhavi Bidhuri) है, जिनकी उम्र 20 साल है. वह टूर्नामेंट में दिल्ली सेंट्रल किंग्स के लिए खेल रही हैं. 20 अगस्त को साउथ दिल्ली सुपरस्टार के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट लेने के बाद '6-7' सेलिब्रेशन किया. धीरे-धीरे उनके जश्न मनाने का तरीका सोशल मीडिया पर छा गया. मैच के बाद उन्होंने अपने सेलिब्रेशन का राज भी खोला. 

 
 
 
 
 
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दिल्ली के लिए खेलती हैं मेधावी बिधूड़ी

मेधावी दिल्ली की महिला टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलती हैं. उनका जन्म 29 अक्टूबर 2005 को हुआ था. वह लंबे वक्त से दिल्ली की घरेलू टीम का हिस्सा हैं और स्पिन ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग के मुकाबले में मेधावी ने 16वें ओवर में निशिका सिंह को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन किया. पिछले सीजन वह साउथ दिल्ली सुपरस्टार के लिए खेलती हुई नजर आई थीं.  

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: दूसरे टेस्ट के लिए बदली श्रीलंका टीम, अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिली जगह

क्या था सेलिब्रेशन के पीछे का राज?

मैच के बाद बात करते हुए मेधावी बिधूड़ी ने सेलिब्रेश को लेकर कहा, "ये '6-7' सेलिब्रेशन है. इसका थोड़ा ट्रेंड चल रहा है. मेरी छोटी बहन Gen-Z है. उसने बोला कि आप अपना जर्सी नंबर 67 रखो और ये सेलिब्रेशन करो."

आगे उनसे पूछा गया कि आपने 2 विकेट लिए. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, "मैं ये चाह रही थीं कि बाउंड्री न आए. मैं चाह रहा थी मेरी गेंद ज्यादा डॉट हों, विकेट के लिए नहीं जा रही थी." आगे सीजन के पहले मैच को लेकर उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा लगा. हमने बहुत सारी चीजें सीखीं अगले मैच के लिए. हमारे गेंदबाजों ने पकड़कर गेंदबाजी की."

आगे आने वाले मैचों के लिए टीम कैसे आगे बढ़े? इसको लेकर उन्होंने कहा, "मैं चाहती हूं कि हमारे बल्लेबाज और ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेलें और अगले मैच में दिखाएं कि वो भी बल्लेबाज हैं."

 

यह भी पढ़ें: कोलंबो के SSC ग्राउंड पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए

Published at : 21 Aug 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Medhavi Bidhuri Womens Delhi Premier League 2026
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