कोलंबो के SSC ग्राउंड पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए

श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. अब दूसरा टेस्ट रविवार, 23 अगस्त से खेला जाएगा. ये मुकाबला कोलंबो स्थित सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा. श्रीलंका ने इस मैच के लिए अपने स्क्वॉड में कुछ बदलाव किए हैं. भारत विनिंग प्लेइंग 11 में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा, लेकिन श्रीलंका टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए सारांश जैन को खिलाया जा सकता है. कुलदीप यादव को बाहर किया जा सकता है. इस ग्राउंड की बात करें तो भारत ने यहां इससे पहले 9 टेस्ट खेले हैं, जानिए उनमें क्या रिकॉर्ड है.

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की है. हालांकि सिर्फ 2 बार ही श्रीलंका इस मैदान पर भारत को टेस्ट में हरा पाई है, बाकी 4 मैच ड्रा पर खत्म हुए हैं.

भारत ने यहां खेले पिछले 2 मैचों में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराया है. आखिरी बार टीम इंडिया ने यहां 2017 में टेस्ट खेला था, तब भरत ने पारी और 53 रन से जीत दर्ज की थी. उससे पहले 2015 में भारत ने 117 रनों से श्रीलंका को मात दी थी.

2008 में श्रीलंका ने भारत को इस ग्राउंड पर आखिरी बार हराया था, तब मेजबान ने पारी और 239 रन से जीत दर्ज की थी. इसके आलावा 2001 में श्रीलंका ने भारत को हराया था.

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भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुथार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, गुरनूर बरार.

श्रीलंका का स्क्वॉड

लाहिरु उदारा, कामिल मिशारा, पसिंदु सोरियाबंदारा, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहान अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो.

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