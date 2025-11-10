CSK छोड़ने की अफवाहों के बीच रविंद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों हुआ गायब, सभी हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCSK छोड़ने की अफवाहों के बीच रविंद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों हुआ गायब, सभी हैरान

CSK छोड़ने की अफवाहों के बीच रविंद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों हुआ गायब, सभी हैरान

Ravindra jadeja Instagram Disable: रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील की ख़बरों के बीच उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिव हो गया है. फैंस हैरान और परेशान हो गए हैं, कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ?

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Nov 2025 01:11 PM (IST)
रवींद्र जडेजा को लेकर कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन से पहले उन्हें ट्रेड डील के जरिए खुद से अलग सकती है. उन्हें और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के बदले ट्रेड डील में दिया जा सकता है. इस बीच रवींद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया है, फैंस परेशान और हैरान हो गए हैं कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ?

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन 15, दिसंबर को संभावित है. उससे पहले 15 नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपनी है, इसी दिन लिस्ट सार्वजानिक भी हो जाएगी. चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर चुके रवींद्र जडेजा को लेकर खबर है कि सीएसके उन्हें ट्रेड डील के जरिए राजस्थान रॉयल्स को दे सकती है, उनके बदले वह संजू सैमसन को टीम में शामिल कर सकती है. खबर है कि डील पर चर्चा जारी है.

अचानक गायब हो गया रवींद्र जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट

रविंद्र जडेजा, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. लगातार फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक दिखना बंद हो गया. फैंस जब उनके अकाउंट पर जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन में लिखा है, "या तो ये लिंक गलत है या प्रोफाइल अब हट गई है."

हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रविंद्र जडेजा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खुद बंद किया है या ये किसी अन्य कारण से डीएक्टिवेट हुआ है. बता दें कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा की पहली टीम नहीं थी.

पहली बार किस टीम के लिए IPL खेले थे रवींद्र जडेजा?

रवींद्र जडेजा आईपीएल के पहले संस्करण से खेल रहे है. उनकी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स ही थी, जहां उनके वापस लौटने की चर्चा हो रही है. वह 2 सीजन उनके लिए खेले और फिर 2011 में कोच्ची टस्कर्स केरला के लिए खेले. 2012 में जडेजा पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए, उसके बाद 2016 और 2017 सीजन को छोड़कर वह हर संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे. उन्हें सीएसके ने कप्तान भी बनाया था, लेकिन टीम और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखते हुए जडेजा ने उस पद से इस्तीफा दे दिया था.

Published at : 10 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals CSK Ravindra Jadeja Instagram Ravindra Jadeja News CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
