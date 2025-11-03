हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHarshit Rana vs Arshdeep Singh: ODI में हर्षित राणा बनाम अर्शदीप सिंह, कौन है टीम इंडिया का असली विकेट मशीन? देखें रिकॉर्ड

Harshit Rana vs Arshdeep Singh: ODI में हर्षित राणा बनाम अर्शदीप सिंह, कौन है टीम इंडिया का असली विकेट मशीन? देखें रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में भारत के दो युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह लगातार चर्चा में हैं. दोनों के रिकॉर्ड शानदार हैं, लेकिन आंकड़ों में कौन आगे है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Nov 2025 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Harshit Rana vs Arshdeep Singh: भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की नई जोड़ी के रूप में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने वनडे फॉर्मेट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. दोनों ही युवा तेज गेंदबाज अपने अलग-अलग स्टाइल और प्रभाव से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के वनडे रिकॉर्ड्स की तुलना की जाए, तो कौन ज्यादा असरदार साबित हुआ है? आइए जानते हैं उनके आंकड़ों की पूरी कहानी.

गेंदबाजी प्रदर्शन

हर्षित राणा ने अब तक वनडे में 8 पारियां खेली हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने 10 पारियों में गेंदबाजी की है. दोनों का अनुभव भले ही सीमित हो, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है.

हर्षित राणा: 8 पारियों में 16 विकेट, 332 रन खर्च किए.

अर्शदीप सिंह: 10 पारियों में 17 विकेट, 394 रन दिए.

यानी विकेटों के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन हर्षित ने थोड़े कम रन खर्च किए हैं.

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े

दोनों गेंदबाजों ने अब तक खेले गए मैचों में शानदार स्पेल डाले हैं और कई अहम मुकाबलों में भारत के लिए विकेट चटकाए हैं.

हर्षित राणा का बेस्ट स्पेल: 4/39 (एक पारी में)

अर्शदीप सिंह का बेस्ट स्पेल: 5/37 (एक पारी में)

अर्शदीप ने एक बार पांच विकेट झटके हैं, जो उनके अनुभव और मैच-अवेयरनेस को दर्शाता है.

बॉलिंग एवरेज और इकॉनमी रेट 

आंकड़ों में देखें तो हर्षित का गेंदबाजी औसत (20.75) अर्शदीप (23.17) से थोड़ा बेहतर है. इसका मतलब है कि राणा औसतन कम रन देकर विकेट हासिल करते है. वहीं इकॉनमी रेट की बात करें तो हर्षित 5.82 रन प्रति ओवर देते हैं, जबकि अर्शदीप का इकॉनमी रेट 5.21 हैं. यानी अर्शदीप थोड़े ज्यादा किफायती साबित हुए है.
 
स्ट्राइक रेट और 4/5 विकेट हॉल

गेंदबाजी स्ट्राइक रेट यानी कितनी गेंदों में एक विकेट मिलता है, इस मामले में हरशित राणा, अर्शदीप से आगे हैं. उनका स्ट्राइक रेट 21.30 है, जबकि अर्शदीप सिंह को हर विकेट के लिए औसतन 26.60 गेंदें लगती हैं. इससे पता चलता है कि राणा विपक्षी बल्लेबाजों पर जल्दी दबाव बना लेते हैं.

अर्शदीप ने जहां एक बार 5 विकेट लिए हैं, वहीं हर्षित ने अब तक एक बार 4 विकेट झटके हैं.

कौन हैं आगे?

अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दोनों ही भारत के लिए समान रूप से प्रभावशाली रहे हैं. अर्शदीप अपने अनुभव और 5 विकेट हॉल के कारण थोड़े आगे दिखते हैं, जबकि हर्षित की स्ट्राइक रेट और औसत बेहतर है.

दोनों ही गेंदबाज भारत की नई तेज जोड़ी के रूप में उभर रहे हैं. एक सटीक लाइन-लेंथ के साथ, दूसरा तेजी और आक्रामकता के साथ. आने वाले वर्षों में यही जोड़ी भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ बन सकती है. 

Published at : 03 Nov 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Head To Head ODI Record Harshit Rana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
जनरल नॉलेज
Vegan Vs Vegetarian: क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
ट्रेंडिंग
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे- वीडियो वायरल
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget