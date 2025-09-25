हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और युवा ओपनर साहिबजादा फरहान की ICC से आधिकारिक तौर पर शिकायत की है. इन दोनों खिलाड़ियों ने सुपर-4 में भारत के खिलाफ मैच में सेलिब्रेशन के नाम पर शर्मनाक हरकत की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई ने बुधवार को इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की और आईसीसी को मेल भेजा. हारिस और साहिबजादा ने अपनी गलत नहीं मानी है. ऐसे में अब आईसीसी इस मामले की सुनवाई करेगी. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की शिकायत की है.

भारत के खिलाफ 21 सितंबर के मैच के दौरान हारिस रऊफ ने भारतीय समर्थकों के 'कोहली कोहली' चिल्लाने के बाद भारतीय सैन्य कार्रवाई का मजाक बनाते हुए विमान गिरा देने का इशारा किया था. हारिस रऊफ ने मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को भी गालियां दीं, जिसका जवाब दोनों युवा क्रिकेटरों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दिया था.

इसी मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने बल्ले को मशीनगन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाया था, जिसकी काफी निंदा हुई. फरहान ने मैच के बाद कहा था कि वह जश्न सिर्फ उस समय एक पल था. मैंने 50 रन पूरे करने के बाद जश्न नहीं मनाया था और अचानक मेरे दिमाग में आया कि आज जश्न मनाते हैं और मैंने वही किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे और मुझे परवाह भी नहीं है.

रऊफ और फरहान को आईसीसी के समक्ष इन हरकतों की सफाई देनी होगी और अगर आईसीसी संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें आचार संहिता के तहत सजा हो सकती है. उधर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आग में घी डालते हुए बुधवार को एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ‘स्लो मोशन’ वीडियो डाला है, जिसमें पुर्तगाल का यह महान फुटबॉलर विमान के क्रैश होने का इशारा कर रहा है जैसा रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान किया था.