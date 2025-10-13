हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमाहिका शर्मा से पहले इन हसीनाओं से जुड़ चुका है हार्दिक पांड्या का नाम, तलाक से पहले 2 बार की थी शादी

माहिका शर्मा से पहले इन हसीनाओं से जुड़ चुका है हार्दिक पांड्या का नाम, तलाक से पहले 2 बार की थी शादी

Hardik Pandya Relationship History: हार्दिक पांड्या पिछले दिनों माहिका शर्मा संग देखे गए हैं. उनसे पहले भी भारतीय ऑलराउंडर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

हार्दिक पांड्या क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं, साथ ही वो अपनी लव लाइफ के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं. पिछले दिनों उनका नाम खूबसूरत मॉडल माहिका शर्मा के साथ जुड़ा है. हार्दिक खुद माहिका के साथ रिलेशन (Hardik Pandya Girlfriend Mahika Sharma) की पुष्टि कर चुके हैं. माहिका से पहले भी भारतीय ऑलराउंडर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा है. यहां तक कि नताशा स्टेनकोविक के साथ उनकी 2 बार शादी हुई थी.

लिशा शर्मा

हार्दिक पांड्या सबसे पहले लिशा शर्मा के साथ नजर आए थे. उन्हें पार्टी और अलग-अलग इवेंट्स में साथ देखा जाता था. लिशा कोलकाता की एक मॉडल हैं, और उनका नाम 2016 के समय हार्दिक के साथ जुड़ा था. बताया जाता है कि करियर पर ध्यान देने के लिए दोनों अलग हो गए थे.

एली अवराम

एली अवराम स्वीडन की अभिनेत्री हैं, जिन्हें बिग बॉस के कारण काफी फेम मिला था. दोनों को शादी समारोह और अन्य इवेंट्स में भी साथ देखा गया था. एली अवराम 2017 में हार्दिक के भाई, कृणाल पांड्या की शादी में भी आई थीं. मगर 2018 में अचानक दोनों अलग हो गए थे.

ईशा गुप्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता का नाम 2018 के समय हार्दिक के साथ जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ने कभी रिलेशनशिप को लेकर हामी नहीं भरी. कुछ समय पूर्व एक मीडिया इंटरव्यू में ईशा गुप्ता ने खुद खुलासा करके बताया था कि वो और हार्दिक काफी क्लोज थे, लेकिन रिलेशनशिप जैसा कुछ पनप ही नहीं पाया. ऐसे ही उनका नाम उर्वशी रौटेला के साथ भी जुड़ा, लेकिन उर्वशी ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था.

नताशा स्टेनकोविक

सर्बियाई अभिनेत्री और डांसर नताशा स्टेनकोविक ने 2020 में लॉकडाउन के समय शादी रचाई थी. उसी साल उनके घर एक नन्हें मेहमान ने जन्म लिया, उन्होंने अपने बेटे का नाम अगस्त्य रखा. उन्होंने 14 फरवरी 2023 को उदयपुर में दोबारा शादी रचाई थी, मगर उसके करीब 4 साल बाद जुलाई 2024 में तलाक ले लिया था.

जैसमीन वालिया

नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का नाम ब्रिटिश सिंगर जैसमीन वालिया के साथ जुड़ा. दोनों को ग्रीस में एकसाथ देखा गया, वहीं जैसमीन IPL मैचों के दौरान स्टेडियम में भी देखी गई थीं. मगर 2025 का मध्य आते-आते दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी जैसे दबती चली गईं.

माहिका शर्मा

अब हार्दिक पांड्या की लव लाइफ में माहिका शर्मा की एंट्री हुई है. माहिका पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो बादशाह और गुरु रंधावा के गानों में भी अभिनय कर चुकी हैं. हार्दिक ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करके उनके साथ अपने रिलेशन की पुष्टि की थी.

यह भी पढ़ें:

एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Oct 2025 10:32 PM (IST)
Tags :
Natasha Stankovic Hardik Pandya Girlfriend HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
दुनिया में कुल कितने देशों में खेला जाता है क्रिकेट? कितने देशों को ICC से मिली है मान्यता? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget