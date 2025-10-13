हार्दिक पांड्या क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं, साथ ही वो अपनी लव लाइफ के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं. पिछले दिनों उनका नाम खूबसूरत मॉडल माहिका शर्मा के साथ जुड़ा है. हार्दिक खुद माहिका के साथ रिलेशन (Hardik Pandya Girlfriend Mahika Sharma) की पुष्टि कर चुके हैं. माहिका से पहले भी भारतीय ऑलराउंडर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा है. यहां तक कि नताशा स्टेनकोविक के साथ उनकी 2 बार शादी हुई थी.

लिशा शर्मा

हार्दिक पांड्या सबसे पहले लिशा शर्मा के साथ नजर आए थे. उन्हें पार्टी और अलग-अलग इवेंट्स में साथ देखा जाता था. लिशा कोलकाता की एक मॉडल हैं, और उनका नाम 2016 के समय हार्दिक के साथ जुड़ा था. बताया जाता है कि करियर पर ध्यान देने के लिए दोनों अलग हो गए थे.

एली अवराम

एली अवराम स्वीडन की अभिनेत्री हैं, जिन्हें बिग बॉस के कारण काफी फेम मिला था. दोनों को शादी समारोह और अन्य इवेंट्स में भी साथ देखा गया था. एली अवराम 2017 में हार्दिक के भाई, कृणाल पांड्या की शादी में भी आई थीं. मगर 2018 में अचानक दोनों अलग हो गए थे.

ईशा गुप्ता

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता का नाम 2018 के समय हार्दिक के साथ जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ने कभी रिलेशनशिप को लेकर हामी नहीं भरी. कुछ समय पूर्व एक मीडिया इंटरव्यू में ईशा गुप्ता ने खुद खुलासा करके बताया था कि वो और हार्दिक काफी क्लोज थे, लेकिन रिलेशनशिप जैसा कुछ पनप ही नहीं पाया. ऐसे ही उनका नाम उर्वशी रौटेला के साथ भी जुड़ा, लेकिन उर्वशी ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था.

नताशा स्टेनकोविक

सर्बियाई अभिनेत्री और डांसर नताशा स्टेनकोविक ने 2020 में लॉकडाउन के समय शादी रचाई थी. उसी साल उनके घर एक नन्हें मेहमान ने जन्म लिया, उन्होंने अपने बेटे का नाम अगस्त्य रखा. उन्होंने 14 फरवरी 2023 को उदयपुर में दोबारा शादी रचाई थी, मगर उसके करीब 4 साल बाद जुलाई 2024 में तलाक ले लिया था.

जैसमीन वालिया

नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का नाम ब्रिटिश सिंगर जैसमीन वालिया के साथ जुड़ा. दोनों को ग्रीस में एकसाथ देखा गया, वहीं जैसमीन IPL मैचों के दौरान स्टेडियम में भी देखी गई थीं. मगर 2025 का मध्य आते-आते दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी जैसे दबती चली गईं.

माहिका शर्मा

अब हार्दिक पांड्या की लव लाइफ में माहिका शर्मा की एंट्री हुई है. माहिका पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वो बादशाह और गुरु रंधावा के गानों में भी अभिनय कर चुकी हैं. हार्दिक ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करके उनके साथ अपने रिलेशन की पुष्टि की थी.

