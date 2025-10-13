एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान

Most Runs Off a Single Ball: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की जीत पक्की नजर आ रही है. भारत को जीत के लिए 121 रन बनाने हैं. दूसरे टेस्ट के चौथे दिन तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना दिए हैं, अब टीम इंडिया को आखिरी दिन जीत के लिए केवल 58 रनों की जरूरत है. अब इस मैच को जीतना वेस्टइंडीज के लिए असंभव है. अगर कोई चमत्कार हो तो अलग बात है, जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है जब एक गेंद पर 286 रन बन गए थे.

15 जनवरी 1894 को लंदन के अखबार ‘पाल-माल गजट’ में इस मैच की रिपोर्ट छपी. अखबार ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के बर्नबरी मैदान पर विक्टोरिया और स्क्रैच XI के बीच खेले गए मैच में यह अनोखी घटना घटी थी. उस मैच में एक गेंद पर 286 रन बने थे, हालांकि जो लोग इस मैच के बारे नहीं जानते और उनसे पूछा जाए कि एक गेंद पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन बन सकते हैं. इस सवाल के जवाब में 99 फीसदी लोग यही कहेंगे कि सात रन, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में तो एक गेंद पर 286 रन बन चुके हैं.

क्या हुआ था उस मैच में?

बाउंड्री लाइन के भीतर था पेड़: मैच के दौरान विक्टोरिया के बल्लेबाज ने एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद बाउंड्री लाइन के भीतर आए पेड़ की शाखाओं में जाकर अटक गई थी.

अंपायर का फैसला: स्क्रैच XI की टीम ने अंपायर से ‘लॉस्ट बॉल’ (गेंद खो गई) की अपील की, लेकिन अंपायर ने अपील खारिज कर दी, क्यूंकि गेंद पेड़ पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए अंपायर ने कहा कि गेंद को खोया हुआ घोषित नहीं किया जा सकता है.

दौड़ते रहे बल्लेबाज: जब तक गेंद पेड़ पर अटकी रही, तब तक दोनों बल्लेबाज विकटों के बीच में लगातार दौड़ते रहे. फील्डिंग टीम के पास गेंद निकालने का कोई तरीका नहीं था, तब अंपायर ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी मंगवाई, लेकिन इतनी जल्दी पेड़ कैसे कटे. अंत में बंदूक मंगाई गई ताकि निशाना लगाकर गेंद को पेड़ से गिराने की कोशिश की जाए. कई प्रयासों के बाद आखिरकार गेंद नीचे गिरी.

रिकॉर्ड तोड़ रन: जब तक गेंद विकेटकीपर के हाथों में पहुंची, तब तक दोनों बल्लेबाज 286 रन दौड़ चुके थे. कहा जाता है कि दोनों खिलाड़ियों ने लगभग 6 किलोमीटर दौड़ लगाई थी. आज भी इस घटना की चर्चा होती रहती है, लेकिन किसी के लिए भी इस पर विश्वास करना आसान नहीं होता.