हार्दिक पांड्या बुरी तरह भड़के, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हैं इस गुस्से की वजह; जानें क्या हुआ

हार्दिक पांड्या बुरी तरह भड़के, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हैं इस गुस्से की वजह; जानें क्या हुआ
Hardik Pandya Girlfriend Mahika Sharma: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को गुस्सा आ गया है. इस गुस्से की वजह माहिका शर्मा हैं.
हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 में लगी चोट के बाद वापसी करने वाले हैं. वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए अभी कटक में हैं. इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन फोटो जर्नलिस्ट्स और कैमरामैन पर भड़ास निकाली है, जो उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Hardik Pandya and Mahika Sharma) की प्राइवेसी भंग करने का प्रयास कर रहे हैं. गुस्से भरे अंदाज में पांड्या द्वारा किए गए इस पोस्ट को देख उनके फैंस भी हैरान हैं.
हार्दिक पांड्या को आया गुस्सा
हार्दिक पांड्या ने गुस्सा जताते हुए लिखा, "मैं समझता हूं कि लोगों की नजरों में रहने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है. यह जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है. मगर आज कुछ ऐसा हुआ, जिसने सारी हदें पार कर दीं."
भारतीय ऑलराउंडर ने आगे लिखा, "माहिका, बांद्रा के एक रेस्तरां से बाहर आ रही थीं, तभी एक कैमरामैन ने ऐसे एंगल से उनकी तस्वीर खींची, जिसमें किसी भी महिला की तस्वीर नहीं खींची जानी चाहिए."
हार्दिक ने आगे यह भी लिखा कि ये किसी हेडलाइन या फिर किसने क्या क्लिक किया, इसका विषय नहीं है. हार्दिक ने कहा कि महिलाएं सम्मान की पात्र हैं, हर किसी के जीवन में सीमाएं होनी चाहिए."
🚨 INSTAGRAM STORY OF HARDIK PANDYA 🚨 pic.twitter.com/7XDRC5JodD— Johns. (@CricCrazyJohns) December 9, 2025
माहिका शर्मा भी दे चुकी हैं नसीहत
पिछले कुछ हफ्तों में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा को लेकर कई अफवाहें भी सामने आई हैं. उन्होंने उस वायरल वीडियो पर तंज कसा, जिसे आधार मानकर लोगों ने हार्दिक और माहिका की सगाई होने की खुद ही पुष्टि कर डाली थी. माहिका ने यह भी कहा कि उन्हें लोगों से पता चला कि वो मां बानने वाली हैं. माहिका ने भी लोगों से सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की थी.
यह भी पढ़ें:
क्या सच में भारत में लाइव नहीं देख पाएंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच? आखिर प्रसारण से क्यों पीछे हटा JioStar
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL