भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली. मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कांफ्रेंस में आए. इस दौरान वह हर्षित राणा को ट्रोल करने वालों पर भड़के हुए नजर आए, उन्होंने इसे शर्मनाक बताया. बता दें कि साधारण प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में लगातार मौके मिलने के कारण हर्षित को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है.

हर्षित राणा को ट्रोल करने पर भड़के गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने कहा, "यह थोड़ा शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के लड़के को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं. हर्षित के पिता पूर्व चेयरमैन नहीं हैं. यह सही नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ठीक नहीं है और उनका माइंडसेट सोचिए. किसी का भी बच्चा क्रिकेट खेलेगा, यह सुनिश्चित करना हर किसी की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि भारतीय क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन करे."

गंभीर ने आगे कहा, "अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ मत कहिए. अगर आप चाहें तो मुझे निशाना बनाइए, मैं इसे संभाल सकता हूं लेकिन उस बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए और यह सभी युवा सितारों के लिए एक जैसा है."

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं हर्षित राणा

हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. 23 वर्षीय हर्षित के इंटरनेशनल प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने तीनों प्रारूपों में डेब्यू कर लिया है. उन्होंने 2 टेस्ट, 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेले हैं. टी20 में उनकी इकॉनमी 10 से अधिक (10.18) की है, इस फॉर्मेट में उन्होंने 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं. उन्होंने 5 वनडे में 10 और 2 टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं.