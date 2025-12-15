टूर्नामेंट के दौरान 4 क्रिकेटर क्यों हो गए सस्पेंड, इन भारतीय खिलाड़ियों पर FIR भी दर्ज, जानिए

Assam Suspend Four Cricketers In Match Fixing: असम क्रिकेट संघ (ACA) ने अमन त्रिपाठी, अमित सिन्हा, इशान अहमद और अभिषेक ठाकुरी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दौरान मैच फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप के चलते सस्पेंड कर दिया है. इन चार क्रिकेटरों टूर्नामेंट के अलग-अलग चरण में असम का प्रतिनिधित्व किया है और अब इन लोगों के खिलाफ राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच में मैच फिक्सिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें इन पर आरोप लगा है कि टूर्नामेंट के दौरान असम के कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का प्रयास किया है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लिया था.

असम क्रिकेट संघ के सचिव ने दिया बयान

ACA के सचिव सनातन दास ने कहा, ‘आरोप सामने आने बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने जांच की और उसके बाद, असम क्रिकेट संघ ने भी आपराधिक करवाई शुरू कर दी है. पहली नजर में इनके गंभीर कदाचार में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं, जो खेल की अखंडता को प्रभावित करता है.’

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के लिए असम की सभी मैच 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक लखनऊ में खेला गया था और वर्तमान में असम की टीम सुपर लीग चरण में प्रवेश करने में असफल रही. दास ने आगे कहा, ‘स्थिति के और ज्यादा बिगड़ने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए चारों खिलाड़ियों को सस्पेंड किया गया है. सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा, जब तक जांच का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता या असम क्रिकेट संघ के द्वारा कोई और निर्णय नहीं लिया जाता.’

क्या होता है सस्पेंशन पीरियड के दौरान?

असम क्रिकेट संघ के द्वारा लगाए गए सस्पेंशन पीरियड के दौरान चारों खिलाड़ी जिला इकाइयों या संबद्ध क्लबों द्वारा आयोजित किसी भी राज्य-स्तरीय टूर्नामेंट या मैच में भाग नहीं ले पाएंगे. सस्पेंशन के दौरान मैच रेफरी, कोच, अंपायर आदि के रूप में भी किसी क्रिकेट संबंधित गतिविधि में भाग लेना प्रतिबंधित है. दास ने कहा कि सभी जिला संघों को आदेश का सख्ती से पालन करने और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्लबों और एकेडमियों को ACA के निर्णय की जानकारी देने का निर्देश दे दिया गया है.