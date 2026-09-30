BCCI ने चुना अजीत अगरकर का रिप्लेसमेंट, पूर्व स्पिनर बनेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर!

अजीत अगरकर की जगह टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर पद कौन संभालेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए मिल गया है, क्योंकि फिलहाल BCCI प्रज्ञान ओझा को अंतरिम चीफ सेलेक्टर बनाने पर विचार कर रहा है. मौजूद चयनकर्ताओं में प्रज्ञान के पास सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव है, जो 24 टेस्ट मैच खेले थे. हाल ही में हेड कोच गौतम गंभीर की 4 चयनकर्ताओं के साथ बातचीत की एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें अगरकर मौजूद नहीं थे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रज्ञान ओझा को फिलहाल अंतरिम चीफ सेलेक्टर बनाने पर बीसीसीआई ने विचार किया है. ओझा को ही अगला फुल-टाइम चीफ सेलेक्टर बनाए जाने की खबर भी है. ऐसे में गौतम गंभीर की प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, अजय रात्रा और शिव सुंदर दास के साथ मुलाकात कोई चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत जल्द BCCI को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 टीम का एलान करना होगा.

एक तरफ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, लगातार नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है. दूसरी ओर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के नजरिए से टीम इंडिया बहुत अहम पड़ाव पर है. वहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम भी लय पकड़ने को बेताब है. ऐसे में न्यूजीलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा. इस टूर पर टीम इंडिया को सबसे पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज और इसके बाद 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. अंत में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

कौन हैं प्रज्ञान ओझा?

प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. चयन समिति में शामिल सेलेक्टर्स में जिसके पास भी सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव होता है, उसे चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया जाता है. वह 2008-2013 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट में भी खेले.

उन्होंने बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हुए अपने 24 टेस्ट मैचों के करियर में 113 विकेट चटकाए. उनके नाम 18 वनडे मैचों में 21 विकेट और प्रज्ञान ने 6 टी20 मैचों में 10 विकेट लिए.

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