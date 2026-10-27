IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 1 रन पर मचा बवाल, टीम ने BCCI से की शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

सिर्फ 1 रन पर मचा बवाल, टीम ने BCCI से की शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

भारत में एक क्रिकेट टूर्नामेंट से बेहद अनोखे तरह का विवाद सामने आया है. झारखंड की टीम ने एक रन की गड़बड़ी होने की बात कही, जिसकी वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट में एक बेहद अनोखे तरह का विवाद सामने आया है. मामला एक अंडर-19 टूर्नामेंट का है, जहां एक रन को लेकर बवाल मचा हुआ है. दरअसल मंगलवार को नागपुर में झारखंड और उत्तराखंड की अंडर-19 महिला टीमों के बीच मैच खेला गया. झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) का दावा है कि स्कोर का हिसाब रखने में गड़बड़ी हुई, जिसके कारण उनकी टीम को हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI में शिकायत भी दर्ज करवाई है. उत्तराखंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए थे, जबकि झारखंड की पूरी टीम 133 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. ऑफिशियल स्कोरकार्ड के अनुसार झारखंड को सिर्फ एक रन के अंतर से हार मिली. इस एक रन की हार की वजह से झारखंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

रन आउट, लेकिन नहीं जोड़ा एक रन

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार JCA ने अपनी शिकायत में दावा किया कि मुकाबला असल में टाई हुआ था, लेकिन ऑफिशियल स्कोरकीपर की गलती की वजह परिणाम बदल गया. शिकायत में बताया गया कि 30वें ओवर की चौथी गेंद पर उनका एक खिलाड़ी दूसरा रन भागते हुए रनआउट हो गया था. झारखंड की दलील है कि ऑफिशियल स्कोरकीपर ने यहां रन आउट तो जोड़ दिया, लेकिन बल्लेबाजों द्वारा लिया गया एक रन नहीं जोड़ा.

खिलाड़ियों ने की बहस

मैदान पर लगे स्कोरबोर्ड अनुसार झारखंड को आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन उसके बल्लेबाज सिर्फ एक रन भाग सके. उन्हें लगा कि मुकाबला टाई  हो गया है, लेकिन झारखंड के खेमे को हैरानी तब हुई जब उन्हें एक रन से हारा हुआ घोषित किया गया. झारखंड की टीम के कुछ सदस्यों ने ऑफिशियल स्कोरर के साथ कुछ देर बहस भी की, लेकिन मैच का परिणाम नहीं बदला.

इसी रिपोर्ट अनुसार JCA के एक अधिकारी ने कहा कि 29.4 ओवर के समय झारखंड का बल्लेबाज दूसरा रन भागने के प्रयास में अपना विकेट खोया था, लेकिन पहला रन पूरा हो चुका था. अधिकारी ने कहा कि उसी एक रन को स्कोरबोर्ड में नहीं जोड़ा गया था. 

यह भी पढ़ें:

IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand JHARKHAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कोच मोर्ने मोर्कल की गेंदबाजों को अनोखी सलाह, पंखे के सामने करो बॉलिंग
कोच मोर्ने मोर्कल की गेंदबाजों को अनोखी सलाह, पंखे के सामने करो बॉलिंग
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
तीसरे मैच में होगा पंत और बुमराह का कमबैक, नोट कर लीजिए तारीख
तीसरे मैच में होगा पंत और बुमराह का कमबैक, नोट कर लीजिए तारीख
क्रिकेट
गुजरात देगी शाहरुख को झटका! इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है GT
गुजरात देगी शाहरुख को झटका! इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है GT
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
IPL 2027 से पहले CSK में बड़ा भूचाल! माइकल हसी समेत 5 कोच ने छोड़ा साथ
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
'जेलर 2' बनी रजनीकांत की दूसरी 700 करोड़ी फिल्म! बनाया एक्टर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर होने का रिकॉर्ड
बिहार
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget