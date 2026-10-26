न्यूजीलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम की बादशाहत पिछले सात सालों से कायम है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पहले दोनों टी20 मैच जीतकर भारत के इस रिकॉर्ड को कायम रखा है. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच कल यानी मंगलवार, 27 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं कीवी टीम की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को जीवित रखने पर रहेंगी.

तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड टीम में कई बदलाव हुए हैं. स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में नहीं खेलेंगे. वहीं भारत के ईशान किशन भी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे. दोनों ही टीमों के बदलावों का आधिकारिक एलान हो चुका है.

कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजे मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े 12 बजे मैच की शुरुआत होगी. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप्प पर देखने को मिलेगी. इसके अलावा abplive.com पर भी आप इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे.

पिच रिपोर्ट

वेलिंगटन का हेनरी स्टेडियम ज्यादा बड़ा नहीं है. वहीं पिच की बात करें तो शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. पिच पर अच्छा बाउंस रहता है, और नई गेंद स्विंग भी होती है. हालांकि, पुरानी गेंद से यहां रन बनाना आसान हो जाता है. ऐसे में तीसरा टी20 भी हाई स्कोरिंग हो सकता है. यहां टॉस जीतकर टीमें ज्यादातर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती हैं, ताकि शुरुआती ओवरों की नमी और हवा का फायदा उठाया जा सके. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान देखा गया है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने और जैकब डफी

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