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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा

क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा

Auqib Nabi: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे मैच में जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को इंटरनेशनल डेब्यू का चांस मिला है. जानिए क्या है उनकी सबसे बड़ी खासियत?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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आकिब नबी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है. इससे पहले आकिब को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया था, लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं कर पाए थे.

पिछले करीब एक से डेढ़ साल में आकिब नबी ने भारतीय क्रिकेट में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. आखिर क्या है आकिब की खासियत और उन्हें भारतीय क्रिकेट में अचानक  एक खूंखार गेंदबाज का दर्जा मिल गया. आकिब 125-135 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. उनके पास रफ्तार भी नहीं है, तो जान लीजिए क्यों आकिब नबी ने थोड़े ही समय में बहुत नाम कैसे कमा लिया है?

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आकिब नबी आमतौर पर 125-135 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में औसत मानी जाती है. अगर आप क्रिकेट के असली फैन हैं तो जानते होंगे कि सिर्फ खतरनाक पेस ही क्रिकेट के खेल को परिभाषित नहीं करती है. आकिब नबी इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. 

क्या है आकिब नबी की खासियत?

जम्मू-कश्मीर से आने वाले आकिब नबी 6 फुट लंबे गेंदबाज हैं. उनकी एक खासियत यह है कि वो लंबे समय तक एक ही टप्पे पर बॉलिंग कर सकते हैं. अपने समय में ग्लेन मैकग्रा ऐसा किया करते थे, जो एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को चकमा देते थे. इसके अलावा दोनों तरफ स्विंग करवाने की काबिलियत उन्हें और भी बड़ा विकेट-टेकर गेंदबाज सिद्ध करती है. 6 फुट की लंबाई उन्हें एक्स्ट्रा-बाउंस हासिल करने में मदद करती है.

आकिब नबी का गेंदबाजी स्टाइल लंबे फॉर्मेट्स को ज्यादा सूट करता है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन इसका सबूत है, जहां आकिब पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट (60) लेने वाले गेंदबाज रहे थे. लिस्ट-ए टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 7 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे.

आकिब नबी का करियर

आकिब नबी ने अब तक अपने 45 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में 170 विकेट चटकाए हैं. उन्हें खासतौर पर रेड-बॉल क्रिकेट में एक जादूगर कहना गलत नहीं होगा. इसका मतलब यह नहीं कि वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा प्रभावी नहीं हैं. अब तक खेले 36 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 56 विकेट हैं. इसके अलाववा 39 टी20 मैचों में आकिब ने 43 विकेट चटकाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Sep 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team IND Vs WI Auqib Nabi
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